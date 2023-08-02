Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile 52 ilin emniyet müdürü değişti. Emre Başbuğ kimdir? Sorusu bu nedenle gündeme gelen konular arasında yer aldı. Peki, Emre Başbuğ kimdir? Yeni Kırıkkale Emniyet Müdürü Emre Başbuğ kaç yaşında, nereli? Emre Başbuğ hayatı ve biyografisi!

Emre Başbuğ kimdir? Sorusu, Resmi Gazete'de yayımlanan atamaların ardından gündemde yer almakta olan sorular arasında bulunuyor. Birçok kişi tarafından Yeni İzmir Emniyet Celal Sel Dinç hakkındaki detaylar araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan emniyet müdürleri kararnamesine göre, 52 ilin emniyet müdürleri değişti. Peki, Emre Başbuğ kimdir? Yeni Kırıkkale Emniyet Müdürü Emre Başbuğ kaç yaşında, nereli? Emre Başbuğ hayatı ve biyografisi!

EMRE BAŞBUĞ KİMDİR?

Emre Başbuğ, 2 Ağustos'ta yayımlanan Resmi Gazete kararının ardından Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne atandı. Emre Başbuğ, 1971 yılında Sivas ili Divriği ilçesinde dünyaya geldi. 1985 yılında Afyon Polis Kolejinde akabinde 1989 yılında Polis Akademisinde öğrenimine devam etti. Mezun olduğu 1993 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığında Komiser Yardımcısı olarak göreve başladı.

Askerlik görevini 1995-1996 yıllarında yedek subay olarak Diyarbakır'da yerine getirdi. 15 yılı istihbarat hizmetlerinde olmak üzere sırasıyla Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara, Diyarbakır, Bursa, Kayseri, Hakkari ve Ankara illerinde görev yaptı. Toplamda 3 yıl olmak üzere 2 kez Birleşmiş Milletler Misyonlarında görev aldı. 02.07.2018 tarihinde 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi etti ve Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrosu resmi görev yeri olmak kaydıyla, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki görevini 19.09.2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı onayıyla Şırnak Emniyet Müdürü olarak atandığı tarihe kadar sürdürdü.

07.07.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı onayıyla Gaziantep Emniyet Müdürü olarak atandı. Şu anda Kırıkkale Emniyet Müdürü olarak görev yapmaktadır.