Emre Aydın Harbiye konseri ne zaman, saat kaçta? Emre Aydın 2022 konser tarihleri ve yerleri!

Emre Aydın Harbiye konseri ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt aranıyor. Şarkıları ile son yıllara damgasını vuran Emre Aydın, canlı performansları ile konserlere damgasını vuruyor. Müzik severlerin yakından takip ettiği Emre Aydın'ın konser tarihleri merak ediliyor. İşte, Emre Aydın 2022 konser tarihleri ve yerleri!

EMRE AYDIN KONSERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Emre Aydın, 16 Temmuz Cumartesi, Harbiye, saat 21.00

Emre Aydın yeni konser tarihleri açıklandığında sayfamızda paylaşılacaktır. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

EMRE AYDIN KİMDİR?

Doğum tarihi: 2 Şubat 1981

Kaç yaşında: 41 yaşında

Nereli : Isparta

Emre Aydın kariyerine barlarda canlı müzik yaparak başlamıştır. Bornova Küçükpark'ta çıktığı barlarda sevilen Emre Aydın 2002 yılında, Onur Ela ile beraber 6. Cadde isimli kurdukları müzik grubu ile Türkiye çapında düzenlenen "Sing Your Song" beste yarışmasında 1574 adayı geride bırakarak "Dönersen" adlı parçası ile birinci olmuştur.

2006 yılında çıkardığı Hareket Vakti şarkısı dışında tüm söz ve müziklerinin Emre Aydın'a ait olduğu Afili Yalnızlık adlı ilk solo albümünü yayınlayan Aydın, Yalnızlık temasını işlediği albüm performansı ile büyük beğeni toplamıştır.[kaynak belirtilmeli] Bu albümle yakaladığı başarısını "Yılın En İyi Rock Müzik Sanatçısı", "Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı", ''Yılın En İyi Parçası'', ''Yılın En İyi Albümü'', ''Yılın En İyi Video Klibi''gibi 50'ye yakın ödülle, ve dinleyicileriyle buluştuğu 400'e yakın konserle devam ettiren sanatçı, 2008 yılında MTV tarafından her sene düzenlenen Avrupa Müzik Ödülleri (EMA)'nde "Türkiye'nin En İyi Sanatçısı" ardından Liverpool'da yapılan finalde 21 ülkenin birincisini geride bırakarak "Avrupa'nın En İyi Sanatçısı" ödüllerine layık görülmüştür. Bu albümünde 5 şarkısını kliplendiren sanatçı 2007 yılında Gripin adlı müzik grubunun kendi adlarını verdikleri albümde "Sensiz İstanbul'a Düşmanım" isimli şarkıya düet yapmıştır.

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