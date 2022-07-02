Emre Aydın - Kırlangıç sözleri! 'Kırlangıç' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler - Haberler

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Emre Aydın - Kırlangıç sözleri! 'Kırlangıç' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Haberler.com - Gündem
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Emre Aydın - Kırlangıç sözleri! 'Kırlangıç' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Emre Aydın'ın yeni şarkısı 'Kırlangıç' Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Emre Aydın - Kırlangıç şarkı sözleri nelerdir? Emre Aydın'ın yeni şarkısı nedir, sözleri sizlerle...

Emre Aydın - Kırlangıç şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Furkan Erol'a aittir.

EMRE AYDIN - KIRLANGIÇ ŞARKI SÖZLERİ

Kırlangıç olamam ben

Geri dönmemeyi beceremem

Kırılır kanadım yükümden

Karadır hayatım geceden

Kırılır kanadım yükümden

Karadır hayatım geceden

***

Kalsaydın öylece baki

Masamda bir sürü saki

Mutsuzlar kentinin sakinlerinde

Misafirim inan ki

***

Her şeye katlanırım ta ki

Yokluğuna dayanamam lakin

Bir yolu olmalı bulun onu bana

Ben onsuz yaşayamam ki

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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