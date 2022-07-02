Emre Aydın - Kırlangıç sözleri! 'Kırlangıç' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Emre Aydın - Kırlangıç şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Furkan Erol'a aittir.

EMRE AYDIN - KIRLANGIÇ ŞARKI SÖZLERİ

Kırlangıç olamam ben

Geri dönmemeyi beceremem

Kırılır kanadım yükümden

Karadır hayatım geceden

Kırılır kanadım yükümden

Karadır hayatım geceden

***

Kalsaydın öylece baki

Masamda bir sürü saki

Mutsuzlar kentinin sakinlerinde

Misafirim inan ki

***

Her şeye katlanırım ta ki

Yokluğuna dayanamam lakin

Bir yolu olmalı bulun onu bana

Ben onsuz yaşayamam ki