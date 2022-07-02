Emre Aydın - Kırlangıç sözleri! 'Kırlangıç' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Emre Aydın'ın yeni şarkısı 'Kırlangıç' Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Emre Aydın - Kırlangıç şarkı sözleri nelerdir? Emre Aydın'ın yeni şarkısı nedir, sözleri sizlerle...
Emre Aydın - Kırlangıç şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Furkan Erol'a aittir.
EMRE AYDIN - KIRLANGIÇ ŞARKI SÖZLERİ
Kırlangıç olamam ben
Geri dönmemeyi beceremem
Kırılır kanadım yükümden
Karadır hayatım geceden
Kırılır kanadım yükümden
Karadır hayatım geceden
***
Kalsaydın öylece baki
Masamda bir sürü saki
Mutsuzlar kentinin sakinlerinde
Misafirim inan ki
***
Her şeye katlanırım ta ki
Yokluğuna dayanamam lakin
Bir yolu olmalı bulun onu bana
Ben onsuz yaşayamam ki