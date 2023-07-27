Emre Aras kimdir? Emre Aras kaç yaşında, nereli? Emre Aras hayatı ve biyografisi!

Son zamanlarda gündemde yer almakta olan isimlerden bir tanesi Emre Aras oluyor ve vatandaşlar tarafından Emre Aras kimdir? Sorusu araştırılıyor. Peki, Emre Aras kimdir? Emre Aras kaç yaşında, nereli? Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras kimdir? Emre Aras hayatı ve biyografisi!

Emre Aras kimdir? Sorusu, son günlerde gündemde yer alan sorular arasında bulunuyor ve internet üzerinde sık sık araştırılıyor. Bu haberimiz içerisinde hakkında birçok detay merak edilen Emre Aras kimdir? Ve Emre Aras kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sorularını yanıtladık. Peki, Emre Aras kimdir? Emre Aras kaç yaşında, nereli? Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras kimdir? Emre Aras hayatı ve biyografisi!

EMRE ARAS KİMDİR?

1970 yılında Bodrum'da doğdu. İlköğrenimi ve ortaöğrenimini Bodrum'da tamamladı.

1988 yılında İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nden mezun oldu. 1992 yılında Kara Harp Okulu'ndan sistem mühendisi olarak mezun oldu. Yurt içinde ve yurt dışında Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında birçok görevi başarı ile yerine getirdikten sonra 2013 yılında emekli oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde hizmetini tamamladıktan sonra memleketi Bodrum'a yerleşti. Turizm işletmeciliğinin yanı sıra Ortakent Yahşi Geliştirme Derneği Başkanı seçildi.

Bodrum'un gelişmesi ve tanıtılması için gerek kamu gerek özel sektör yöneticileri ile iş birliği içerisinde birçok festivale, organizasyona ve projeye öncülük etti.

Halen Bodrum Ticaret Odası Meslek Komitesi ve Bodrum Otelciler Derneği Yönetim Kurulu üyesidir.

İyi derecede İngilizce bilen Ahmet Aras, Defne ve Doğa adında iki kız çocuk babasıdır.