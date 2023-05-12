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Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde başrol oynayan Emre Altuğ, babasının ölüm haberiyle yıkıldı. Emre Altuğ'un babası öldü mü ve Emre Altuğ'un babası kimdir soruları merak ediliyor. Emre Altuğ'un babası öldü mü ve Emre Altuğ'un babası kimdir soruları sıklıkla araştırılıyor. Emre Altuğ'un babası öldü mü? Emre Altuğ'un babası kimdir? Detaylar haberimizdedir…

EMRE ALTUĞ'UN BABASI ÖLDÜ MÜ?

Oyuncu ve şarkıcı Emre Altuğ'un bir süredir zatürre tedavisi gören babası Tuncer Altuğ, 90 yaşında hayatını kaybetti.

EMRE ALTUĞ'UN BABASI KİMDİR?

Başarılı oyuncunun bir süredir zatürre tedavisi gören babası Tuncer Altuğ, 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Tuncer Altuğ'un cenaze töreninin nasıl olacağı ise henüz bilinmiyor. Emre Altuğ ve eski eşi Çağla Şıkel'den de henüz bir açıklama gelmedi. Tuncer Altuğ, 2013 yılında evinde içtiği balgam söktürücü sonrası boğazında alerjik reaksiyon gelişmesi nedeniyle boğulma tehlikesi atlatmıştı. Apar topar hastaneye kaldırılan baba Altuğ, bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.