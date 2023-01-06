Yalı Çapkını dizisinde rol alan Emre Altuğ ve İrem Altuğ hayatı araştırılmaya başlandı. Kullanıcılar, Emre Altuğ ve İrem Altuğ kardeş mi? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Emre Altuğ İrem Altuğ kardeş mi? Emre Altuğ kardeşi kim? Emre Altuğ kaç kardeşi var? İşte detaylar...

Star Tv ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Yalı Çapkını dizisinde rol alan Emre Altuğ ve İrem Altuğ'un hayatı araştırılmaya başlandı. Emre Altuğ ve İrem Altuğ kardeş mi? sorusu merak konusu oldu. Peki, Emre Altuğ İrem Altuğ kardeş mi? Emre Altuğ kardeşi kim? Emre Altuğ kaç kardeşi var? Detaylar haberimizde...

EMRE ALTUĞ İREM ALTUĞ KARDEŞ Mİ?

Emre Altuğ, 14 Nisan 1970 tarihinde İstanbul'un Levent semtinde ev hanımı bir anne ve diş hekimi bir babanın ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Emre Altuğ'un Ahmet Altuğ adında bir erkek kardeşi vardır.

İREM ALTUĞ KİMDİR?

İrem Altuğ ilkokuldayken, bir derginin çocuk güzellik yarışmasında 7-12 yaş grubu içinde birinci seçildi. Sonra bir ajans ismini kaydetti ve çocukluk dönemi boyunca 40'a yakın reklam filminde oynadı. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünü bırakıp yurt dışında oyunculuk okumaya karar verdi. San Francisco Eyalet Üniversitesinde yine aynı bölümü bitirdi. Amerika'da kaldığı beş sene içerisinde 20 kısa, 3 uzun metraj bağımsız yapım filmde rol aldı. Sonra Türkiye'ye döndü Karılar Koğuşu, Eve Giden Yol filmleri ile Ihlamurlar Altında ve Şeytan Ayrıntıda Gizlidir adlı dizilerde yer aldı.