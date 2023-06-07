Emre Altuğ ile Gözde Kansu sevgili mi merak ediliyor. Son dönemde beğeniyle takip edilen Yalı Çapkını dizisinin Orhan'ı Emre Altuğ ve Gülgün'ü Gözde Kansu'nun aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Peki, Emre Altuğ ile Gözde Kansu sevgili mi?

Emre Altuğ ile Gözde Kansu sevgili mi sorusu gündeme geliyor. Son dönemde çokça dizideki ikili Emre Altuğ ve Gözde Kansu'nun birlikte olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. Emre Altuğ ile Gözde Kansu sevgili mi merak ediliyor. Emre Altuğ ile Gözde Kansu sevgili mi? Detaylar haberimizdedir…

EMRE ALTUĞ İLE GÖZDE KANSU SEVGİLİ Mİ?

Dizide Gülgün karakterine can veren Gözde Kansu, iddiaları net bir dille yalanlayarak konuya açıklık getirdi. Snob Magazin'in haberine göre "Hayatımda kimse yok" diyen Kansu, "Yok, sevgili değiliz. Emre çok sevdiğim bir arkadaşım. Biz haberlere, 'Demek karı-koca olarak yakışıyoruz' diyerek güldük, eğlendik. Onunla arkadaş olmak muhteşem. Hayatımda kimse yok. Müthiş güzel yalnızım. İşimle aşk yaşıyorum" diye konuştu.