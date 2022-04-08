Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla, 8 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Rektörü değişen kurumlar; Sanko Üniversitesi, İstanbul Topkapı Üniversitesi, İzmir Tınaztepe Üniversitesi, TED Üniversitesi, Işık Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Yalova Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi oldu. Peki,Emre Alkin kimdir?Prof. Dr. Emre Alkin kaç yaşında, nereli?

EMRE ALKİN KİMDİR?

Prof. Dr. Emre Alkin; Saint Michel Fransız Lisesi'ni 1987 ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni de 1991'de bitirdikten sonra, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi'nde lisansüstü eğitimini tamamladı. 1996 yılında Doktorasını yine aynı Üniversite'de tamamlayarak ve 1997'de "doçent"; 2002 yılında ise "profesör" unvanını aldı.

1999-2003 yılları arasında İMKB Başkan Danışmanlığı, 2000 yılında TİM Genel Sekreterliği, Vergi Konseyi Üyeliği görevini yürüten Prof. Dr. Emre Alkin; Çukurova Holding, Doğan Holding, Anadolu Holding ve Altınbaş Holding'de görev yaptı. Çeşitli gazetelerde ekonomi köşe yazarlığı, TV8, SKYTÜRK, A HABER, CNNTURK, TRTHABER, TV100 gibi televizyon kanallarında ekonomi yorumculuğu yapan Prof. Dr. Emre Alkin, Dünya Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmaktadır.

2011-2021 yıllarında Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcılığı yapmış olan Alkin, İzmir'in spor kulüplerindenGöztepe Sportif A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliği de yapmıştır. 2017 - 2019 yılları arasında Galatasaray Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır .

Ekim 2021'de İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü olarak atanmıştır. Alkin, "Uzlaşmazlık Çözümü" konusunda şirketler ve kamu arasında ulusal ve uluslararası çalışmalara katılmaktadır. Ödeme Sistemleri, Mobil Teknolojiler, Finans ve Mali Konular ile ilgili uluslararası şirketlerde görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Emre Alkin'in; "Risk Management","Finansal Aracılığın Evrimi", "Bankalarda Risk Yönetimine Giriş", Yalın Alpay'la birlikte kaleme aldığı "Dünden Bugüne Gaziantep", "Her Şey Ekonomi Değil" , "Paylaşmasak Olmazdı","Fikret Mualla'nın Sanatı" ve 2017 yılının en iyi iş kitabı seçilen "Olaylarla Türkiye Ekonomisi" isimli, biri İngilizce olmak üzere farklı konularda kitaplarıbulunmaktadır. Ayrıca insan ilişkilerinin dünden bugüne evrimi üzerine yazdığı "Seve Seve Aldattım" isimli kitabı da 2017'nin çok satan kitaplar arasında yer almıştır. 2018 Eylül ayında çıkan "Mükemmeli Arayan Kadın" isimli ilk romanı ile de büyük ses getirmiştir. 2019 yılının Kasım ayında çıkmış olan "İktisattan Çıkış "kitabı oldukça beğenilmiş ve tüm geliri Mutluluğun Adresi Sosyal Yardımlaşma Derneği'ne bağışlanmıştır. Mart 2022 yılında çıkan "İktisada Yeniden Giriş" adlı kitabının tüm gelirini Topkapı Üniversitesi Öğrenci Kulüplerine bağışlanmıştır.

Prof. Dr. Emre ALKİN, iki çocuk babası olup, Türkçe, İngilizce ve Fransızca konferanslar vermektedir.

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