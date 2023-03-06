2020 yılında İYİ Parti'ye katıldı. Bugün itibariyle parideki görevinden istifa eden Emrah Mahzuni'nin hayatı merak edildi. Peki, Emrah Mahzuni kimdir? Emrah Mahzuni kaç yaşında, nereli? Emrah Mahzuni hayatı ve biyografisi nedir?

Aşık Mahzuni Şerif'in oğlu olan Emrah Mahzuni'nin hayatı merak edildi. Peki, Emrah Mahzuni kimdir? Emrah Mahzuni kaç yaşında, nereli? Emrah Mahzuni hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

EMRAH MAHZUNİ KİMDİR?

Emrah Mahzuni, Aşık Mahzuni Şerif'in oğludur. Emrah Mahzuni, 10 Mart 1964 yılında Nevşehir'in Hacıbektaş ilinde doğdu. 4 yaşındayken annesi ve babası ayrılan Emrah Mahzuni'yi 13 yaşında kadar babasının anne ve babası büyüttü.

İlkokulu köyü Berçenek'te bitirdikten sonra ortaokul eğitimini tamamlamak üzere Gaziantep'e babası Aşık Mahzuni Şerif'in yanına gitti. Daha sonra ortaokul eğitimini ikinci sınıfta bırakarak annesinin yanına Ankara'ya gitti. Ankara'da oto sanayilerde kaportacılık yaptı.

Askerden geldikten sonra Ankara'da taksicilik yapan Emrah Mahzuni, 21 Kasım 1987 yılında dünya evine girdi. Bu evliliğinden Aslı ve Berfin adında iki kız çocuğu dünyaya geldi. 1989 yılında Çankaya Belediyesi'nde işe başladı. Burada çalıştığı dönemde 7 kaset çıkardı.

Emrah Mahzuni, 2020 yılında Meral Akşener'in genel başkanı olduğu İYİ Parti'ye katıldı. Mahzuni, partideki görevinden 6 Mart 2023 yılında istifa etti.