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Emrah Kılıç ve Müşerref Geçer neden tutuklandı? Emrah Kılıç ve Müşerref Geçer neden gözaltına alındı?

Emrah Kılıç ve Müşerref Geçer neden tutuklandı? Emrah Kılıç ve Müşerref Geçer neden gözaltına alındı?

Gündem Haberleri

Ağrı'da, Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ağrı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma çerçevesinde operasyon gerçekleştirildi. Peki, Emrah Kılıç ve Müşerref Geçer neden tutuklandı? Emrah Kılıç ve Müşerref Geçer neden gözaltına alındı?

4 ilde eş zamanlı operasyon! HDP'li Patnos Belediyesi eş başkanları gözaltında4 ilde eş zamanlı operasyon! HDP'li Patnos Belediyesi eş başkanları gözaltında

Ağrı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele ekipleri tarafından 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. HDP'li Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç ve Belediye Eş Başkanı Müşerref Geçer'in de bulunduğu toplamda 5 kişi gözaltına alındı. Peki, Emrah Kılıç ve Müşerref Geçer neden tutuklandı? Emrah Kılıç ve Müşerref Geçer neden gözaltına alındı?

EMRAH KILIÇ VE MÜŞERREF GEÇER NEDEN TUTUKLANDI?

Ağrı merkezli toplam 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda; aralarında HDP belediyesi olan Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç ve Belediye Eş Başkanı Müşerref Geçer'in de bulunduğu toplamda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Henüz konuya ilişkin olarak bir açıklama gerçekleştirilmedi.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Müşerref Geçer Emrah Kılıç Ağrı Gündem Politika Haberler

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