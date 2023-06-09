Ağrı'da, Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ağrı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma çerçevesinde operasyon gerçekleştirildi. Peki, Emrah Kılıç ve Müşerref Geçer neden tutuklandı? Emrah Kılıç ve Müşerref Geçer neden gözaltına alındı?

Ağrı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele ekipleri tarafından 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. HDP'li Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç ve Belediye Eş Başkanı Müşerref Geçer'in de bulunduğu toplamda 5 kişi gözaltına alındı. Peki, Emrah Kılıç ve Müşerref Geçer neden tutuklandı? Emrah Kılıç ve Müşerref Geçer neden gözaltına alındı?

EMRAH KILIÇ VE MÜŞERREF GEÇER NEDEN TUTUKLANDI?

Ağrı merkezli toplam 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda; aralarında HDP belediyesi olan Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç ve Belediye Eş Başkanı Müşerref Geçer'in de bulunduğu toplamda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Henüz konuya ilişkin olarak bir açıklama gerçekleştirilmedi.