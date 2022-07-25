Empoli nerenin takımı? Trabzonspor hazırlık maçında Empoli ile bugün karşı karşıya gelecek. Maç öncesi taraftarlar Empoli nerenin takımı? Empoli hangi ülkenin takımı? merak etti. İşte detaylar...

EMPOLİ NERENİN TAKIMI?

Empoli FC, İtalya'nın Toskana bölgesinde bulunan Empoli şehrindeki bir futbol kulübüdür. 1920 yılında kurulan kulüp, ilk resmi maçını 1921 yılında oynamıştır. Kulüp, genelde Serie A ile Serie B arasında gidip gelen bir takım özelliğine sahiptir.

TRABZONSPOR - EMPOLİMAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Empoli maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacaktır.

TRABZONSPOR - EMPOLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Empoli, Hazırlık maçı, 25-07-2022 Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

TRABZONSPOR - EMPOLİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor - Empoli maçı Avusturya'da oynanacak.