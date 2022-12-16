Empoli - Monaco maçı ne zaman saat kaçta? Empoli - Monaco maçı CANLI izleme linki var mı? Empoli - Monaco maçı hangi kanalda?

Empoli ile Monaco hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçlardan biri olan Empoli - Monaco maçının ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, Empoli - Monaco maçı ne zaman saat kaçta? Empoli - Monaco maçı CANLI izleme linki var mı? Monaco maçı hangi kanalda? İşte maç hakkındaki detaylar..