Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız kimdir? Erol Ayyıldız kaç yaşında, nereli?

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EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ EROL AYYILDIZ KİMDİR?

1966 yılında Giresun'un Piraziz İlçesinde doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur.

1989 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başlamıştır.

1992 - 2016 yılları arasında sırası ile;

1992 - 1993 Ordu – Ulubey Kaymakamı,

1993 - 1995 Kahramanmaraş – Ekinözü Kaymakamı,

1995 - 1998 Nevşehir - Kozaklı Kaymakamı,

2000 - 2003 Bitlis Vali Yardımcısı,

2003 - 2006 Rize Çayeli Kaymakamı,

2006 - 2010 Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı,

2010 - 2011 Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı,

2011 - 2013 Zonguldak Valisi,

2013 - 2016 Aydın Valisi olarak görev yapmıştır.

Haziran 2016 tarih ve 29729 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun 2016/8864 sayılı Kararı ile İzmir Valiliği görevine atanarak 10/06/2016 tarihinde görevine başlamıştır.

Evli, 2 kız ve 1 erkek çocuk babasıdır.