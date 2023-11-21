EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE 10 BİN KADRO AÇILDI: Resmi Gazete'de emniyete 10 bin yeni memur alımı yayınlandı!

Emniyet Genel Müdürlüğü için 10 bin 102 kadro oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 10 bin 102 yeni kadro ihdası gerçekleştirilmiş oldu. Resmi Gazete atama kararları neler ve bugünün kararları merak ediliyor. Resmi Gazete'de emniyete 10 bin yeni memur alımı yayınlandı!

Resmi Gazete'de emniyete 10 bin yeni memur alımı yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü için 10 bin 102 kadro oluşturuldu. Resmi Gazete atama kararları araştırılırken Resmi Gazete'de emniyet için kadro açıldı. Resmi Gazete'de emniyete 10 bin yeni memur alımı yayınlandı! Detaylar haberimizdedir…

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE KADRO AÇILMASI RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Karara göre, merkez teşkilatına 10 emniyet müdürü, 90 başmüfettiş ve 500 polis memuru kadrosu, taşra teşkilatına ise 9 bin 500 polis memuru ile Moral Eğitim Merkezine bir müdür ve müdür yardımcısı kadrosu ihdas edildi. Kararla, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne toplam 10 bin 102 yeni kadro ihdası gerçekleştirilmiş oldu.