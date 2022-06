Emma Shapplin kimdir? Emma Shapplin kaç yaşında, nereli? Emma Shapplin şarkıları neler? - Haberler

Carmine Meo, Fransız müzik listelerinin zirvesine çıkmayı başardı. Üç ay gibi kısa bir sürede 100.000 kopya satma başarısını göstererek Shapplin'e ilk altın plağını kazadırdı. Peki, Emma Shapplin kimdir? Emma Shapplin kaç yaşında, nereli? Emma Shapplin şarkıları neler? Emma Shapplin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

EMMA SHAPPLİN KİMDİR?

Emma Shapplin, asıl adı Crystêle Madeleine Joliton (d. 19 Mayıs 1974, Paris banliyösü Savigny-le-Temple), Fransız soprano.

Paris'in güney banliyölerinden biri olan Savigny-le-Temple'da doğdu. Polis bir babanın ve sekreter bir annenin üçüncü çocuğuydu. Çocukluğunun ilk yılları erkek çocuklarınkinden farksızdı. Futbola ve ağaçlara tırmanmayı diğer kız çocuklarının oyunlarına tercih ediyordu. Müzik ve şarkı söylemek ise ona çok uzak terimlerdi.

SESİNİ KEŞFETMESİ

Crystêle Madeleine Joliton'in hayatı, 14 yaşındayken bir arkadaşının onu müzik öğretmeniyle tanıştırmasıyla yön değiştirdi. Aynı zamanda eski bir şarkıcı olan 70 yaşındaki bu öğretmen, Crystêle'e ders vermeye başladı. Daha önce çok sıkıcı bulduğu için ders çalışmanın hiçbir formuna ilgi göstermemiş olan Crystêle, müziğe bir anda tutkuyla bağlandı. Bütün boş zamanlarını sesini geliştirmek için harcayan genç Crystêle, öğretmeninin denetiminde yakın zamanda iyi bir soprano sese sahip oldu.

Gerçekleştirdiği bu büyük ilerlemeye rağmen ailesinden beklediği desteği görmeyen Crystêle, aksine, aldığı derslerin 1 yılı aşması üzerine ailesinin aldığı dersleri durdurma ve onu, katıldığı okul korosundan aldırma kararıyla karşılaştı. Bunun sebebi ise, ailesinin, anne mesleği olan sekreterlik gibi ciddi bir meslek dalında kariyer yapmasını istemeleri ve müzisyenliği yeterince ciddi bulmamalarıydı. Bu dönem, genç Crystêle için çok sancılı bir dönem oldu. Ailesinin karşı çıkmasına rağmen, profesyonel bir müzisyen olarak kariyer yapma isteğine sonuna kadar sahip çıktı. Kendisini gizliden gizliye Mozart'ın Sihirli Flüt operasında Queen of the Night aryasını söylerken düşlüyordu.

Kariyerinin başlangıcı olarak aldığı ilk görev ise bu düşten çok uzaktı. Crystêle, yerel bir hard rock grubu olan North Wind 'in solistlik teklifini hiç düşünmeden kabul etti. Gruba katılmasını takip eden 3 yıl boyunca Crystêle, soprano ses özelliklerini tamamen bir kenara bırakarak, North Wind 'in şarkı sözlerine daha uygun olan derinleştirilmiş ses yeteneklerini mükemmelleştirmeye başladı. Ayrıca, ailesinin isteklerine sonunda dayanamayarak solistlikle eş zamanlı olarak sekreterlik okuluna gitmeye başladı.

Crystêle, 18 yaşındayken girdiği sekreterlik sınavlarında başarılı olamadı, ama bu sonuç onu pek de üzmüşe benzemiyordu. Lakin genç Crystêle'in varolduğunu düşlediği dünyada sekreterliğe yer yoktu.

KADERİNİ DEĞİŞTİREN KARŞILAŞMA

Crystêle, 19 yaşına geldiğinde ailesiyle yaşadığı evden taşınıp Paris'te kendi tuttuğu apartman dairesine taşındı. Gruptayken sahne ismini Emma olarak değiştirmişti. Büyük bir şehirde yaşamanın zorlukları, herkesin olduğu kadar Emma'nın en büyük problemlerinden biri oldu. Geçimini sağlayabilmek için birçok düzensiz işte çalıştı. Ama bunun Emma'yı çok rahatsız ettiği söylenemezdi. Artık kendi özgürlüğünü kazanmış biri olarak, yeniden müzisyenlik için çalışmalarına devam edebilirdi. Gerçekten de kısa bir süre sonra, Paris Konservatuvarı öğretmenlerinden müzik dersleri almaya başladı.

Sesini eğitimle yeniden profesyonel standartlara getiren Emma Shapplin, ilk demo kaydını yaptı. Bir arkadaşının arkadaşı sayesinde bu kaydı, ünlü Fransız müzisyen Jean-Patrick Capdevielle'e dinletmeyi başardı. Capdevielle, Emma'nın sesinden çok etkilendi. O da, tıpkı Emma gibi, operaya tutku derecesinde bağlıydı. Capdevielle, Emma'ya bir albüm için söz yazmayı önerdi ve aralarındaki iş ilişkisi, böylece başlamış oldu. Capdevielle ve Emma, yapılacak olan bu ilk albümün hangi müzik türünden oluşacağını tartıştılar ve deneme kayıtları yaptılar. Sonunda bu ilk albümünün türünün klasik müzik olmasında karar kıldılar.

Jean-Patrick Capdevielle, oğlu Jonathan'ın da yardımıyla hemen söz yazmaya girişti. Emma'nın çıkarılacak bu ilk albümü için Capdevielle, dokuz şarkı sözü yazdı. Bunlardan dördüne Emma da katkıda bulundu. Fransızca yazılan bu şarkı sözleri, daha sonra bir Orta Çağ tarihçisi tarafından Latince'ye çevrildi. Albümün düzenlemesi yapılırken, Donizetti'den Bellini'ye 19. yy İtalyan bestecilerinin albümleri temel alındı. Böylece Emma Shapplin'in çıkış albümü Carmine Meo, 1997'nin sonlarına doğru piyasaya çıktı.

ERKEN GELEN ŞÖHRET

Bu albümün çıkış parçaları Spente le stelle ve Cuor Senza Sangue, onun daha yolun başında çok geniş bir dinleyici kitlesi edinmesini sağladı. Bu parçaların başarısının ardından Carmine Meo, Fransız müzik listelerinin zirvesine çıkmayı başardı. Üç ay gibi kısa bir sürede 100.000 kopya satma başarısını göstererek Shapplin'e ilk altın plağını kazadırdı. Kendi ülkesinde kazandığı bu olağanüstü başarı, yakın zamanda uluslararası pazarlarda da yankı buldu. Carmine Meo'nun dış satışları, kısa zamanda Fransa'daki satışları ile rekabet edebilir duruma geldi.

Eylül 2002'de ikinci albümü Etterna piyasaya sürüldü. Bu albümü de dünya çapında çok önemli bir dinleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Bundan bir yıl sonra, Emma Shapplin'in canlı konser kaydı olan Le concert de Caesarea, CD ve DVD formatında piyasaya sürüldü. Emma Shapplin, halen dünyanın beş kıtasında hayranlarıyla konserler vasıtasıyla buluşmaya devam etmektedir.

SON DÖNEM ÇALIŞMALARI

Türkiye'de de büyük beğeni toplayan ve önemli bir hayran kitlesine sahip olan Shapplin'in son albümü "Macadam Flower" yayınlandı. https://web.archive.org/web/20100218183529/http://dr.com.tr/Product.aspx?pid=0000000301478 Albüm İçeriği:

Nothing Wrong (Çıkış Parçası)

The Hours On the Fields

L'absolu

Reptile

Number 5

White Sail

My Soul

Sur L'eau

Number 9

La Promenade de San

Jealously Yours

Aedeus Variations

