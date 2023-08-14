Emlakta yapı kullanım amacı değişikliği için yeni düzenleme

Emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, yapı kullanım amacı değişikliği için yeni düzenlemenin yapıldığını açıkladı. Yapılan düzenleme ile konutun da yapılabileceğine dair hüküm bulunan alanlarda ofis veya büro amaçlı yapı ruhsatı düzenlenerek yapımına başlanmış veya yapı kullanma izni düzenlenmiş olan yapılarda, konut kullanım oranı belirli bir yüzdeyi geçmeyecek şekilde tadilat ruhsatı düzenlenebilecek. Bu düzenleme yeni konut arzına imkan sağlayacak.

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Yapılan düzenleme ile konutun da yapılabileceğine dair hüküm bulunan alanlarda 1 Temmuz 2023 tarihinden önce ofis veya büro amaçlı yapı ruhsatı düzenlenerek yapımına başlanmış veya yapı kullanma izni düzenlenmiş olan yapılarda, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar sonuçlanmak kaydı ile parselin tamamında konut kullanım oranı yüzde 30'u geçmeyecek şekilde kullanım amacı değişikliğine yönelik tadilat ruhsatı düzenlenebilecek" dedi.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Geçici 6. Maddede yapılan değişiklik ile gerek inşa aşamasında gerekse de tamamlanmış yapılardaki ofis ve bürolar, tadilat ruhsatı düzenlenerek konut amaçlı kullanılabilecek. 12 Ağustos tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme hakkında açıklamalarda bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Yapılan düzenleme ile konutun da yapılabileceğine dair hüküm bulunan alanlarda 1 Temmuz 2023 tarihinden önce ofis veya büro amaçlı yapı ruhsatı düzenlenerek yapımına başlanmış veya yapı kullanma izni düzenlenmiş olan yapılarda, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar sonuçlanmak kaydı ile parselin tamamında konut kullanım oranı yüzde 30'u geçmeyecek şekilde kullanım amacı değişikliğine yönelik tadilat ruhsatı düzenlenebilecek. Hatta bu oran ilgili idare meclisi kararı alınmak kaydıyla da yüzde 50'ye kadar çıkartılabilecek. Yapılan düzenleme yeni konut arzına imkan sağlayacaktır" dedi.

"Önceki düzenlemeden farklı"

Daha öncede bu konuda benzer bir düzenleme yapıldığını da hatırlatan Özelmacıklı, "Önceki düzenlemede ticaret + konut parsellerinde yer alan, aslında karma kullanımlı yerlerde ofis kullanımlı bağımsız bölümlerin, parseldeki toplam konut kullanımı yüzde 80'i geçmeyecek şekilde 1 Temmuz 2023'e kadar konuta dönüştürülebilmesine imkan sağlanmıştı. Yeni düzenleme ise 1 Temmuz 2024 tarihine kadar, mevcut iş merkezlerinde, özellikle imar değişikliğine uğramış alanlar, konuta dönüştürülebilecek. Burada oran yüzde 30'u ya da meclis kararı ile yüzde 50'yi geçemeyecek" şeklinde konuştu.

"Konut bir ihtiyaç, düzenleme genişletilmeli"

Öğrencilerin üniversite tercihlerinin başlaması ile kiralık konut probleminin daha da derinleşeceğini ifade eden Özelmacıklı, "Düzenleme tamamı mevcutta ticari ve ofis olan binaların da dönüşümüne imkan sağlamalı. Bitmiş durumda ve hazır ticari binalar da hızlı bir şekilde konuta dönüşebilmeli. Kararlar belediye idare meclisi kararına bırakılmamalı. Ayrıca ara sokaklarda atıl durumda olan zemin katlar birçok boş işyerimiz var. Bu yerler de yeni bir imar barışı ile konut dönüştürülebilmeli. Hatta bu gelir kentsel dönüşüme kaynak sağlamalı" diye konuştu.

"Ayrıca bazı konutlar işyerine dönüşebilmeli"

Özelmacıklı sözlerini şöyle tamamladı: "Özellikle ticaretin yoğun olduğu bazı bölgelerde, işyerleri de sınırlı. Buralarda da konut niteliğindeki bağımsız bölümler işyeri amacı ile kullanılıyor. Bu durumda maliklerden sadece birinin itirazı sonrasında, o binada işyeri veya ofis kullanımları tamamen son buluyor ve ciddi olumsuzluklara neden oluyor. Kentsel dönüşüm kararı 2/3 ile alınabilirken, yönetim planı 4/5 ile değiştirilebilirken, bir bağımsız bölümün kullanım türü değişikliğinde oy birliği aranmamalı." - İSTANBUL