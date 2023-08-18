Emlakjet Temmuz Ayı Emlak Verilerini Paylaştı

Emlakjet, temmuz ayına ilişkin emlak verilerini yayınladı. Türkiye genelinde konut satışları artarken, Ankara en çok konut aranan il oldu. Arsa aramalarının en çok arttığı iller ise Osmaniye, Kırklareli, Malatya ve Edirne olarak sıralandı.

Emlakjet, temmuz ayına ilişkin emlak verilerini yayınladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, emlak seri ilan sektörünün öncü platformları arasında yer alan Emlakjet, 400 bine ulaşan satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan veri tabanında gerçekleşen hareketler doğrultusunda hazırladığı verileri paylaştı.

TÜİK verilerinin de yer aldığı verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 artarak 109 bin 548 oldu. Ocak-temmuz dönemi satışlar ise yüzde 17,7 azalışla 675 bin 327 adet olarak gerçekleşti.

Emlakjet'te temmuzda en çok konut aranan iller arasında Ankara ilk sırada yer aldı. Satılık konut aramalarında Konya yüzde 11 artışla ilk sıraya yükselirken, kiralık konutta yüzde 56 yükselişle Bursa birinci oldu.

Konut aramalarında Ankara'nın ilçeleri öne çıktı

İlçe bazında değerlendirme yapıldığında Ankara'nın Çankaya, Keçiören, Mamak ve Sincan en çok konut aranan ilçeler arasında ilk sıraları alırken, onları yaz mevsiminin de etkisiyle Aydın Kuşadası takip etti.

İlçeler bazında temmuzda bir önceki aya göre konutların satış ve kiralama fiyatlarının en çok arttığı ilçe Gaziantep Şahinbey oldu.

Gayrimenkul sektöründe arsa aramalarının en çok arttığı iller Osmaniye, Kırklareli, Malatya ve Edirne olarak sıralandı. Arsa fiyatlarının yıllık bazda en çok arttığı ile yüzde 183 ile Antalya olurken, onu yüzde 180 ile Edirne takip etti.

Yatırımcıların konut ve arsa alma tercihleri

Emlakjet, temmuz ayına özel olarak gerçekleştirdiği araştırma dosyasında kullanıcılarının gayrimenkul ve arsa satın alma tercihlerini inceledi.

Araştırmaya katılanların yüzde 50,25'i kiralık konut arayışında olduğunu belirtirken, satılık konut arayanların oranı yüzde 39,8 oldu.

Gayrimenkul satın alırken en çok dikkat edilen faktörler arasında ise "fiyat / yatırım getirisi" seçeneği yüzde 39,1 ile ilk sırada yer alırken, onu konum ve çevre faktörleri izledi.

Katılımcılar gayrimenkul satın alırken öncelikli amaçlarının yüzde 46,4 ile "kendi yaşam alanını oluşturmak" olduğunu söylerken, yüzde 22,8'i ise yatırım yapmak olduğunu belirtti.

Arsa arayışı içinde olduğunu belirtenlerin ise yaklaşık yarısı (yüzde 48,6) bu arayışlarının nedenleri arasında ilk sırada "konut inşası" olduğunu belirtirken, yüzde 36,9'u ise "yatırım" amacıyla arsa araması gerçekleştirdiğini bildirdi. Arsa yatırımı yapmak isteyenlerin temel sebepleri arasında yüzde 25 ile "yüksek getiri" yer aldı.

"Finansman imkanlarının genişlemesi ile satışlar yeniden artacaktır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlakjet Üst Yöneticisi (CEO) Tolga İdikat, temmuzda gerçekleşen 100 binin üzerindeki konut satışının sektör için iyi bir rakam olduğunu ve konuta olan talebi gösterdiğini bildirdi.

Geçen yıl temmuzda bayram nedeniyle daha az iş günü olduğunu, bu sene yaşanan artışın kısmen baz etkisinden kaynaklandığını anlatan İdikat, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bir durgunluktan da bahsedebiliriz. Diğer yandan ipotekli konut alma yönteminde de ciddi bir düşüşün olduğunu gözlemliyoruz. 100 binin üzerinde olması talebin hala aktif olduğunu gösteriyor, ancak ciddi bir artış olduğunu söyleyemeyiz. Türkiye nüfusu sürekli artarken, yabancıların da ilgisi var. Konuta olan talep şu anda finansman imkanlarının kısıtlanması nedeniyle biraz azalmış gibi gözükse de bu talep birikiyor. Çünkü konut temel bir ihtiyaç. Finansman imkanlarının genişlemesiyle satışlar yeniden artacaktır. Ancak şu anda yüksek fiyat dönemindeyiz. Bu durumun da satış adetlerini baskıladığını görüyoruz."

Tolga İdikat, Türkiye'de satılık konut fiyatlarının artış hızında yavaşlama görüldüğünü belirterek, "Yıl sonunda satılık konut fiyatlarındaki artışın yüzde 50 bandına gerileyeceğini öngörüyoruz. Kiralıklarda ise satılıklara göre daha fazla bir artış gözlemliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Artık gayrimenkul yatırım aracı olmaktan çıkıyor"

Emlakjet Prestij Üyesi Emlak Danışmanı Mehmet Andaç Kaş da müşterilerin çoğunluğunun konut inşası için arsa arayışında olduğunu ve ticari amaçlı arsa taleplerinin arttığını bildirdi.

Özellikle Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yatırımcıların kendi yaşam alanlarını oluşturmak için de arsa arayışında olduğunu anlatan Kaş, "Arsa talebindeki artışın etkisiyle yatay mimari ihtiyacı da arttı. Özellikle İstanbul'dan Güney Marmara ve Trakya bölgelerine doğru bir yönelim gözlemliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaş, artık gayrimenkulün yatırım aracı olmaktan çıkmaya başladığını belirterek, "Eskiden kira getirisi hedeflenerek daire alımları yapılırken, günümüzde satın almalar çoğunlukla barınma ihtiyaçları gözetilerek yapılıyor. Diğer taraftan, özellikle bireysel yatırımcılar daire alımı için yeterli finansmanları olmadığında ellerindeki bütçeyi uygun fiyatlı arsa yatırımlarına yöneltebiliyorlar." ifadelerini kullandı.