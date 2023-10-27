Emlakçıya Satırlı Saldırı: Hayati Tehlikesi Var

Esenyurt'ta bir emlakçının işyerine saldıran Ergin Bayram, satırla saldırarak emlakçıyı yaraladı. Saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ESENYURT'ta Ergin Bayram, üst katını bekara kiralayan emlakçı Orhan Kaplan'ın işyerini basarak satırla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedilirken başından yaralanan Kaplan'ın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Şüpheli Ergin Bayram'ın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Olay, dün saat 19.00'da Esenyurt ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 2013. sokakta meydana geldi. Sokaktaki bir sitede oturan 28 yaşındaki Ergin Bayram, üst katının bekara verilmesinden rahatsız oldu. Kaplan, daireyi kiraya veren aynı sitenin giriş katında ofisi bulunan emlakçı Orhan Kaplan ile tartıştı. Bayram daha sonra eline satır alarak emlakçı ofisini bastı. Bayram, Kaplan'a satırla saldırdı. İkili arasındaki kavga dışarıya taştı.

SATIRI SOKAKTAN GEÇEN BİR KİŞİ ALDI

Kavgada satırlı saldırgan Ergin Bayram kolunda, Orhan Kaplan ise başından yaralandı. Sokaktan geçen bir kişinin Bayram'ın elindeki satırı almasıyla taraflar birbirinden ayrılırken, Ergin Bayram kanayan kolunu tutarak olay yerinden uzaklaştı. Orhan Kaplan ise çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

SATIRLI SALDIRGAN EŞİNİ VE ÇOCUĞUNU ALARAK KAÇTI

Olaydan sonra konuyla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, hayati tehlikesi bulunduğu için Orhan Kaplan'ın ifadesini alamadı. Kaplan'ın hastanedeki tedavisi devam ederken şüpheli Ergin Bayram'ın ise eşini ve çocuğunu alarak kaçtığı öğrenildi. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.