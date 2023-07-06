Ankara Tüm Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam, Arsa, tarla, konut, iş yeri gibi taşınmaz satışlarının noterliklerde de yapılabilmesine imkan sağlayan uygulamaya ilişkin 'Destekliyoruz, inşallah daha da gelişir ve maliyetsiz hale gelir' dedi.

Emlakçılardan Noterde tapu dönemine destek

ATEM Başkanı Akçam: "(Noterde tapu dönemi) Daha da gelişir ve maliyetsiz hale gelir"

ANKARA - Ankara Tüm Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam, Arsa, tarla, konut, iş yeri gibi taşınmaz satışlarının noterliklerde de yapılabilmesine imkan sağlayan uygulamaya ilişkin "Destekliyoruz, inşallah daha da gelişir ve maliyetsiz hale gelir" dedi.

Daha önce tapuda gerçekleştirilen taşınmaz satışının noterde de yapılabilmesine imkan sağlayan düzenleme hayata geçti. Arsa, tarla, konut, iş yeri gibi taşınmaz satışlarının noterliklerde de yapılabilmesine imkan sağlayan uygulama 4 Temmuz'da ülke genelinde başladı. Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansına değerlendirmelerde bulunan ATEM Başkanı Hakan Akçam, tapuda yapılan tapu devri ikmalinin noterde de yapılacağını hatırlatarak, "Birkaç noterde de başladı. Birkaç gündür takip ediyorum noterlerde ufak tefek aksamalar oluyor ama düzene girecek. Bu tapudaki yoğunluğu almak adına yapılan bir düzenleme. Tapuda işlem sayısı çok olduğu için tapudaki işlemlerin yetişmesi birkaç gün sürüyor. Bu konuda hükümetimizin geçen yıl bir program dahilinde yapılan bir işlem" diye konuştu.

"Noterdeki satışın, devrin yapılması bizim açımızdan güzel bir kolaylık oldu"

Vatandaşların taşınmaz satışlarında iki tercih yapabileceklerini belirten Başkan Akçam, "Tapu veya noter. Noterde yaptığı zaman tapu harcı ve noter harcı ödeyecek ama işlemleri hızlı olacak. Bunun için e-devlet üzerinden sıra alacak ve sıraya girecek. Noter, tapuyla ilgili yazışmaları yapacak. Eğer devirde herhangi bir problem yoksa mesaj yoluyla davet edecek ve tapu ikmalini yapacak. Meslektaşlar tarafından olumlu karşılanıyor. Tapuda iş yoğunluğundan kaynaklı beklemeler oluyor ve sıra birkaç gün sürüyor. Onun için şu an için bir alternatifimiz oldu. Noterdeki satışın, devrin yapılması bizim açımızdan güzel bir kolaylık oldu" ifadelerini kullandı.

Tapunun hızlı ilerlemesi için vatandaşların tapu işlemlerinin hemen yapılması için taleplerde bulunduğunu ifade eden Akçam, şunları kaydetti:

Tapu harçlarının haricinde noterlerdeki masraflar 500 ila 4 bin lira arası. Bu harcında daha aşağı noktalara getirilmesi vatandaşında yükünü hafifletmek adına rakam tarafında revize edilebilir. Biz meslektaşlarında işlerinin de hızlı yönlendirilmesi ve hızlı ilerlemesi adına güzel bir çalışma. Destekliyoruz, inşallah daha da gelişir ve maliyetsiz hale gelir."

Süreç şu adımlarla gerçekleştirilecek

Taşınmazını satmak isteyen kişi, Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesindeki e-Başvuru sistemi üzerinden işlem yapmak istediği noterliği seçerek başvuruda bulunacak. Noterlik tarafından, başvuranın taşınmazın hak sahibi olduğunun tespitinin ardından başvuru kabul edilerek işlem başlatılacak. Başvurunun kabulüyle noter tarafından taşınmazla ilgili tapu kayıtları incelenecek, satış yapmaya engel durum olup olmadığı kontrol edilecek.

Taşınmazın satışına engel durum bulunmadığının belirlenmesiyle gerekli harç ve tapu döner sermaye hizmet bedelinin ödenmesi için ilgililerin cep telefonlarına mesaj gönderilecek. Harç ve masrafların ödenmesinin ardından taraflar düzenlenen taşınmaz satış sözleşmesini imzalamak üzere noterliğe davet edilecek.

Sözleşmeler noter huzurunda alıcı ve satıcı tarafından imzalanacak. İmzalanan sözleşmeler sisteme kaydedilecek. Bunun ardından da sözleşmelerin Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemine elektronik ortamda gönderilmesiyle taşınmaz, tapu kütüğüne tescil edilecek. Taşınmazın devri gerçekleştikten sonra düzenlenecek tapu ve diğer belgeler noter tarafından teslim edilecek.