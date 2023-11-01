Emlakçılara uyarı: Ev sahiplerinin istediği fiyatı yazmayın

Rize'de Emlak ve Gayrimenkul Danışmanlığı yapan Selamet Paliç, emlakçıların portföy sayılarını arttırmak için ev sahiplerinin verdiği yüksek rakamları umursamadan ve tartmadan yazmamaları gerektiğini söyleyerek meslektaşlarını uyardı.

Bazı emlakçıların Portföy sayılarının artması için ev sahiplerinin kira konusunda istedikleri fiyatı umursamadan yazmaları emlak piyasasındaki denge bozuluyor. Bundan ötürü de Rize'de bulunan emlak danışmanı Selami Paliç'de, meslektaşlarının Portföy sayılarını arttırması için yaptıklarının yanlış olduğunu doğru analiz yapıp ilan vermeleri gerektiği konusunda uyardı.

Meslektaşlarından fiyatlarda doğru analiz yapıp ilanlara yansıtmaları isteyen Paliç, "Meslektaşlarım doğru fiyatları doğru analiz yapıp ilanlara öyle yansıtsınlar. Portföy sayım artsın diye müşteri ne fiyat derse yazıyorlar ama bunun yapılmaması lazım. Hayali bir fiyat olunca müşteri satılamaması sorguluyor. Rize merkezden baza alırsak çarşı başında 5-6 bine bir evde kalınır. Merkezi baza alırsak sekiz bin on bin arasında. Şu an da 20'li rakamlar da duyuyoruz. Piyasanın geldiği nokta maalesef bu" şeklinde konuştu. - RİZE