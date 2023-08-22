Emlakçılar, Mersin'de yeni programla bir araya gelecek

Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, Türkiye'de ilk kez Mersin'de hayata geçecek CRM ve MLS programıyla emlakçıları tek çatı altında toplayacaklarını söyledi. Bu yolla farklı platformlarda kontrolsüz bir şekilde yapılan ev satışı ve kiralamaların da önüne geçeceklerini belirten Canpolat, 'Bu programa sadece yetki belgesine sahip emlakçılar girebilecek. Ayrıca ilan vermek için bazı sitelere ödediğimiz binlerce lira paramız da cebimizde kalmış olacak' dedi.

Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, Türkiye'de ilk kez Mersin'de hayata geçecek CRM ve MLS programıyla emlakçıları tek çatı altında toplayacaklarını söyledi. Bu yolla farklı platformlarda kontrolsüz bir şekilde yapılan ev satışı ve kiralamaların da önüne geçeceklerini belirten Canpolat, "Bu programa sadece yetki belgesine sahip emlakçılar girebilecek. Ayrıca ilan vermek için bazı sitelere ödediğimiz binlerce lira paramız da cebimizde kalmış olacak" dedi.

Türkiye'de pilot il olarak ilk kez Mersin'de hayata geçirilecek CRM ve MLS programıyla ilgili açıklamalarda buluna Canpolat, dünya genelinde 12 milyon insanın CRM ve MLS programı kullandığını söyledi. Programın Türkiye'de ilk defa Mersin'de hayata geçirileceğini vurgulayan Canpolat, "Bu programla aslında çok önemli bir kazanım sağlayacağız. Biz tüm Türkiye'de şu an paralı olarak ilan sitelerine ilanlarımızı veriyoruz. Bu siteler bizim resmen ocağımıza incir ağacı dikti. 25 ilan vermemiz için bizden 10 bin lira para istiyor. Bu sitelere aylık 15 bin, 20 bin, 200 bin lira ödeyen üyem var. Biz de bu gidişe son vermek istedik. Yapmış olduğumuz proje ilk olarak Mersin'de hayata geçirilecek, ardından tüm Türkiye'ye yayacağız. Bu şekilde haksız şekilde binlerce lira kazanan ilan siteleriyle mücadelemizi başlatmış olacağız" diye konuştu.

"Tüm üyelerimizi tek çatı altında toplamış olacağız"

CRM ve MLS programıyla ilgili bilgiler veren Canpolat, "CRM programı vatandaşların ilanları gördüğü, MLS programı ise sadece üye emlakçıların konut ilanlarını yüklediği bir sistemdir. Biz burada Güney California Emlakçılar Birliğinden destek alıyoruz. Federasyonumuz maddi olarak destek oluyor. Bu proje Mersin'de hayata geçirilip, tüm Türkiye'ye yayılacak. Kurduğumuz sistemle bütün üyelerimizi tek çatı altında toplamış olacağız. İlan sitelerinin bir yerde boynunu kırarken, diğer yandan da aslında kayıt dışı satışına da izin vermemiş olacağız. Çünkü bu sisteme sadece yetkili kişiler girebilecek. Şu anda çalışmalara başladık. İnşallah en kısa sürede programı hayata geçireceğiz. Üyelerimiz de 4 gözle programı bekliyor. Gerçekten herkes bu ilan sitelerinden bıkmış durumda. Üyelerimizin yüzde 100'ü memnun" ifadelerini kullandı. - MERSİN