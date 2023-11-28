Emlakçılar Kentsel Dönüşüm Kanunu'nu Olumlu Buluyor

Emlakçılar 'Kentsel Dönüşüm Kanunu'nun faydalı olacağı görüşünde

Eskişehir'de emlakçılık yapan Özgül Parlak:

"Hem şehrimiz hem de yaşam kalitemiz açısından çok iyi olacak"

ESKİŞEHİR - Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilerek yasalaşan Kentsel Dönüşüm Kanunu'nu değerlendiren Eskişehirli emlakçı Özgül Parlak, yasanın Eskişehir'de hayata geçmesinin zaman alacağını ancak yaşam kalitesi açısından iyi olacağını anlattı.

'Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek Resmi Gazetede yayımlandı. Söz konusu kanunla birlikte dönüşüm yapılacak binada yer alan hak sahipleri arasında 3'te 2 çoğunluk aranma zorunluluğu kaldırılacak. Dönüşüm kararı hak sahiplerinin salt çoğunluğuyla alınacak. Eskişehirli emlakçı Özgül Parlak, yeni karardan önce binada bulunan kat maliklerinin kentsel dönüşüm için birlik olması gerektiğini hatırlatarak, Eskişehir'de bu kararın uygulanmasının hızlı olacak bir durum olmadığını belirtti. Binalara daha detaylı depreme dayanıklılık testinin yapılması gerektiğine vurgu yapan Parlak, işin maddiyat boyutuna dikkat çekti.

"Bu Eskişehir için hemen olacak bir durum değil, biraz süreye yayılacak"

Yürürlüğe giren söz konusu yeni kararla, binalarda yüzde 50+1 kişi kabul ettiği zaman dönüşüm yapılacağını ifade eden Özgül, belediyelerin kentsel dönüşüm bürolarının görevlendirdiği kişilerin sorumluluğundan bahsetti. Binaların depreme dayanıklılık için testten geçmesinin önemine değinen Parlak, "Önceden apartmandaki kat maliklerinin birlik olması gerekiyordu. Ama yeni kanuna göre, yüzde 50+1 kişi kabul ettiği zaman kentsel dönüşüme gidilebilecek. Fakat Eskişehir'de bu çok çabuk olacak bir durum değil. Bunun hızlandırılması için denetimlerin sadece bakmakla değil eski binaların hepsine deprem dayanıklılık testinin yapılması gerekiyor. Bu da tabi maliyetli bir şey. Kat malikleri açısından da maliyetli. Bu Eskişehir için hemen olacak bir durum değil, biraz süreye yayılacak. Belediyelerin kentsel dönüşüm bürolarının yetkilendirdiği kişilerin binalardan test alması gerekiyor. Bina depreme dayanıklı mı değil mi diye testten geçmesi gerekiyor. Yani sadece test yapmadan bakmakla binanın sağlam olup olmadığı kesinleşemez. Bu işi belediyeler yapıyor" dedi.

"Hem şehrimiz hem de yaşam kalitemiz açısından çok iyi olacak"

Vatandaşlar için kentsel dönüşüm yasasın ekonomik boyutunu değerlendiren Parlak, eski binaların dönüşümünün iyi olacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Bir tane evi olan insanlar var, emekli olan insanlar var. Bu maliyetli bir proje olduğu için herkes bunu yapamayabilir. Tamamen maddi imkanlara bağlı. Sonuçta devlet bunlar için yardımda bulunuyor. Uygun kredi vermesi gerekiyor. Emekli biri bu krediyi ödeyemez başka bir geliri yoksa. Her şeyden önce insan hayatı çok değerli. Eskişehir 2. derece deprem bölgesi. Deprem gerçeği hep var. İnsanların ölmesini kesinlikle istemiyorum. Bir emlakçı olarak herkesin yeni binalarda oturmasını istiyorum. Eski binaların hepsinin dönüştürülmesi gerçekten çok iyi olacak. Hem şehrimiz hem de yaşam kalitemiz açısından çok iyi olacak. Yenilenen binalar sayesinde can ve mal kaybı da en aza indirilecek. Apartman yöneticilerinin üzerine düşen bu yeni alan kararı kat maliklerine iletmesi, bilgi vermesi, hep beraber düşüncelerini paylaşıp bunu hayata geçirmeleri çok önemli."