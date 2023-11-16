Emlakçılar arasında sözleşme sıkıntısı

Edirne Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Kurt, aynı gayrimenkulün satışı için birden fazla emlakçıyla sözleşme imzalanmasıyla ilgili sıkıntıların olduğunu söyledi. Kurt, 'Birden fazla kişiyle sözleşme yapılmasıyla ilgili sıkıntı var şu an. Sözleşmesiz işlemler yapıldığını, beyan değeri ile gerçek değerin arasında farklılıkların olduğu gibi bir sürü konular var. Bu konuları şikayet geldiği anda inceliyoruz' dedi.

Edirne Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Kurt, aynı gayrimenkulün satışı için birden fazla emlakçıyla sözleşme imzalanmasıyla ilgili sıkıntıların olduğunu söyledi. Kurt, "Birden fazla kişiyle sözleşme yapılmasıyla ilgili sıkıntı var şu an. Sözleşmesiz işlemler yapıldığını, beyan değeri ile gerçek değerin arasında farklılıkların olduğu gibi bir sürü konular var. Bu konuları şikayet geldiği anda inceliyoruz" dedi.

Edirne İnşaat Sanatkarları Esnaf Odası'nın katkılarıyla bugün kentteki emlakçılara Edirne Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Kurt tarafından Elektronik İlan Doğrulama Sistemi konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı. Edirne Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleşen toplantıya çok sayıda emlakçı katılırken konut satışı ve kiralamada internet üzerinden verilen aldatıcı ilan cezalarına da yer verildi.

"CEZAİ YAPTIRIMLAR VAR"

Kurt, şunları söyledi:

"Şikayet ve ihbar olduğunda biz bunları incelemeye alacağız idari para cezası uygulayacağız. Eğer bu ilanı verende bir aksilik varsa ilanı verenle ilgili yaptırım uygulanacak. Sizin buradaki sorumluluğunuz sözleşmenizi yapın ama sözleşmeniz yokken bir ilan vermeye kalktıysanız, sözleşmeniz var gibi. Birden fazla kişiyle sözleşme yapılmasıyla ilgili sıkıntı var şu an. Sözleşmesiz işlemler yapıldığını, beyan değeri ile gerçek değerin arasında farklılıkların olduğu gibi bir sürü konular var. Bu konuları şikayet geldiği anda inceliyoruz ama bu arada ilanı veren kişilerede sizin gözünüzle bakmamak lazım. Siz bu işin ticaretini yapıyorsunuz. Geldi biri 'sizinle sözleşme imzalamak istiyorum' dedi, imzaladınız. Siz onun başka bir yere gidip gitmediğini bilemezsiniz. Siz kendi aldığınız belgelerin doğruluğundan sorumlusunuz. Yarın öbür gün bunları veremeyecek zaten. Sistemde bunlarla ilgili önlem de var. O konutu başka bir şekilde yanıltıcı, manipüle edici şekilde vermesi lazım ki ilanı, dolayısıyla onlar da ortaya çıkacak. Ortaya çıktığı anda cezai yaptırımlar var. 100 bin liradan ya da 20 bin liradan 300 bin liraya kadar olan cezai müeyyide devreye girecek."