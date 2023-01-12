Emlak vergisi nedir? Emlak vergisi ne zaman ödenecek? Emlak vergisi nasıl ödenir?

Emlak ve çevre temizlik vergisi taksit ödemeleri için sona yaklaşılıyor. Vatndaşlar emlak vergisi ikinci ödemelerin ne zaman yapılacağına yönelik araştırmaları devam ediyor. Peki, Emlak vergisi nedir? Emlak vergisi nasıl ödenir? Emlak vergisini kimler ödemez? Bir konutun emlak vergisi ne kadar? Ev alanlar emlak vergisi öder mi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Emlak vergileri, her yıl iki eşit taksitle tahsil ediliyor. Birincisinin mart, nisan ve mayısta, ikincisinin ise kasım ve ocak ayında ilgili birimlere ödendiği biliniyor. Peki, Emlak vergisi nedir? Emlak vergisi nasıl ödenir? Emlak vergisini kimler ödemez? Bir konutun emlak vergisi ne kadar? Ev alanlar emlak vergisi öder mi? Detaylar haberimizde...

EMLK VERGİSİ 1 VE 2 TAKSİTİ NE ZAMAN?

Emlak vergisi, tek seferde ödenebileceği gibi iki taksite de bölünebilir. İlk taksitlendirme mart, nisan ve mayıs aylarında; ikinci taksitlendirme ise kasım ve Ocak aylarında yapılıyor. Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri 31 Ocak'ta son buluyor.

EMLAK VERGİSİ NEDİR?

Emlak vergisi, taşınmaz mallar için her yıl ödenen bir vergidir. Konut, işyeri, arsa gibi gayrimenkuller için ödenmesi gerekir. Yılda iki defa eşit şekilde ödenebilen bu vergiyi internet, bankalar ya da vergi daireleri aracılığıyla ödeyebilirsiniz.

BİR KONUTUN EMLAK VERGİSİ NE KADAR?

Ödemen gereken tutar taşınmazın satış esnasında belirlenen rayiç bedeli üzerinden hesaplanıyor. Konutlardan binde 1, mesken dışı binalardan binde 2, arazilerden binde 1, arsalardan ise; binde 3 oranında emlak vergisi alınıyor.

EV ALANLAR EMLAK VERGİSİ ÖDER Mİ?

ilgili kanuna göre 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'na göre kişilerin üzerinde bulunan bina, arsa, ev gibi taşınmazlar için devlete yapılan ödemelere emlak vergisi denir. Emlak vergisi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan arsa, arazi ya da evlerin mülk sahipleri ya da arsa sahipleri tarafından ödenmesi gerekir.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Ev vergisini sorgulamak isteyen kişiler bulunmuş oldukları belediyeye başvurarak sorgulama işlemini gerçekleştirebilmektedir. Aynı zamanda www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu web sitesinden de yapılabilmektedir. Ev vergisi olup olmadığını öğrenmek isteyen kişiler e-devlet üzerinden de bakabilmektedir.

EMLAK VERGİSİNİ KİMLER ÖDEMEZ?

Türkiye sınırları içerisindeki Emlak Vergisi Kanunu'na göre emlak vergisinden muaf olan kişiler emekliler, hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler, dul, yetim, ölüm ve maluliyet aylığından ibaret olan kişiler, ev hanımları, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri ve engelli vatandaşlardır.