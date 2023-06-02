Emlak Temsilcileri Yeni Hükümetten Umutlu

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri sonrası gözler yeni hükümette. Emlak temsilcileri, yeni hükümet ve politikalardan umutlu olduklarını belirtiyor. Diyarbakır'da konut stokunun artık talepleri karşılamadığına dikkat çeken Turyap Gayrimenkul Diyarbakır İl Temsilcisi Mehmet Çetin, yeni imar alanlarının oluşturulması gerektiğini vurguluyor.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimimi tamamlandı. Gözler yeni hükümete çevrildi. Emlak temsilcileri kurulacak yeni hükümet ve politikalardan umutlu.

Türkiye, seçimlerin ardından mevcut hükümetin tekrar seçimi kazanmasıyla birlikte yeni bir döneme adım attı. Bu gelişme, gayrimenkul sektörü için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Turyap Gayrimenkul Diyarbakır İl Temsilcisi Mehmet Çetin, hükümetten umut dolu beklentiler içerisinde olduklarını ve bölgedeki konut stokunun artık talepleri karşılamadığını gözlemlediklerini söyledi.

Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel dokusuyla ön plana çıkan, büyük potansiyele sahip bir şehir olduğunu belirten Çetin, son yıllarda artan nüfus ve büyüme trendi, konut talebinin hızla yükselmesine neden olduğunu kaydetti.

Mevcut konut stoku, artan talebi karşılamakta yetersiz kaldığı değerlendirmesinde bulunan Çetin, "Bu durum, konut arzının acilen genişletilmesi gerekliliğini ortaya çıkarıyor. Bölgedeki gayrimenkul sektörünün canlılığını koruması ve gelişmesi için yeni alanların imara açılmasının önemini vurguluyoruz. Yeni imar alanlarının oluşturulması, konut arzını artırmanın yanı sıra bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına da katkı sağlayacaktır. Bu noktada, hükümetin yeni dönemde bu konuya öncelik vermesini bekliyoruz" dedi.

Diyarbakır'ın konut sektöründe önemli bir ekonomik dinamik olarak yer aldığını aktaran Çetin, "Yatırımcılar, bölgenin potansiyelini fark etmiş durumda ve yeni projeler için sabırsızlıkla bekliyorlar. Hükümetin yeni alanların imara açılması konusunda adımlar atması, bu yatırımcıları teşvik edecek ve bölgenin ekonomik büyümesine ivme kazandıracaktır. Bununla birlikte, yeni imar alanları oluşturulurken çevre faktörlerinin de gözetilmesi büyük önem taşımaktadır. Sürdürülebilirlik ve çevre dostu projeler, Diyarbakır'ın doğal güzelliklerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak için öncelikli olmalıdır. Turyap Diyarbakır olarak, bu konuda hassasiyetle hareket etmeyi ve çevreyle uyumlu projelerin desteklenmesini savunuyoruz" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR