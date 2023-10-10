Emlak sektöründe fahiş fiyatlar nedeniyle ceza kesiliyor

Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şube Başkanı Aytaç Feda, internet üzerinden ilan siteleri aracılığıyla konut sektöründe fahiş fiyata neden olan kişilere ceza verildiğini söyledi. Feda, "Fiyatları biz kendimiz abartıyoruz, arttırıyoruz. Kiralıklarda da aynı şekilde, bundan 10-15 gün önce 6-8 bin liraya verilen kiralara şu an 15-20 bin lira rakamlar çekmeye başladılar" dedi.

Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründe kayıt dışı, manipülatif ve manipülasyon amaçlı ilan paylaşan kişilere ceza kesiyor. Feda, bugün yaptığı açıklamada, 1 Eylül tarihinden itibaren ilan sitelerinde gayrimenkul satışlarına yüzde 100 ve üzeri artış yapanlara 100 bin TL ceza kesildiğini ifade etti. Ayrıca Feda, tapudaki satışlarda konutların gerçek satış rakamlarının yansıtılmadığını ileri sürdü.

"DEVLET BUNU TESPİT EDİYOR"

Aytaç Feda şunları söyledi:

"Siz 1 Eylül itibarıyla girmiş olduğunuz ilan 2 milyon ise bu ilanı ekim ayının başı veya 15'inde 4 milyon ve üzeri yaptıysanız devlet bunu tespit ediyor ve 100 bin TL cezayı kesiyor. Fiyatları biz kendimiz abartıyoruz, arttırıyoruz. Kiralıklarda da aynı şekilde, bundan 10-15 gün önce 6-8 bin liraya verilen kiralara şu an 15-20 bin lira rakamlar çekmeye başladılar. Mal sahipleri emlakçılara vermiş olduğu satılık ilanlarıyla ilgili kesinlikle sözleşme yapmaları sözleşmesi olmayanlarla ilgili ceza uygulanmasına başlanacak.

"ARADA USULSÜZLÜK GÖZÜKÜYOR"

Vatandaşlarımız satılık veya kiralık olarak getirmiş olduğu gayrimenkulleri veya araçlarını internete koyduğu sitelerde göstermiş olduğu rakamlar neticesinde tapuda alım satım olarak bu rakamları göstermiyorlar. Örneklemek gerekirse daireyi 4 milyona internete satılık koyduğunda ama bunu emlak değeri üzerinden 1 milyon- 1 milyon 200 bin lira rakamlar göstererek kendini resmen ele veriyor. 4 milyona internete koymuş olduğu evi tapuda 1 milyon- 1 milyon 200- 1 milyon 500 bin rakamlar gösterdiğinde arada usulsüzlük gözüküyor. Bunlarda tespit edilerek aradaki usulsüzlük, kaçırılan verginin de talebi konusunda işlemler başlayacaktır."