Emlak Konut kura çekilişinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. THY Emlak Konut Arnavutköy kura tarihi araştırılmaktadır. Peki, Emlak Konut kura sonucu ne zaman açıklanacak? Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı? THY Emlak Konut kura tarihi belli mi? İşte detaylar...

Emlak Konut kura sonucu ne zaman açıklanacak? Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı? THY Emlak Konut kura tarihi belli mi?

Türk Hava Yolları ve Emlak Konut'un ortak projesi Arnavutköy kurası ne zaman açıklanacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar tarafından Arnavutköy kurasının sonuçları heyecanla bekleniyor. Arama motorlarında THY Emlak Konut kura tarihi sorgulatılıyor. Peki, Emlak Konut kura sonucu ne zaman açıklanacak? Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı? THY Emlak Konut kura tarihi belli mi? Detaylar haberimizde...

ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Emlak Konut Arnavutköy kura başvuruları 15 Haziran tarihinde sona ermiştir. Kura sonuçları henüz açıklanmamıştır.

EMLAK KONUT KURA SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EMLAK KONUT PROJE DETAYLARI NELERDİR?

Emlak Konut ve Türk Hava Yolları ortak projesinde engelliler için %5, Şehit ve gazi yakınlarına %5, gençlere ise %20 kontenjan ayrılmıştır. Başvuru ücreti alınmayan projeye İstanbul'da ikamet eden ve sadece ilk evini alacak vatandaşlar başvurabilecektir.