Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Emlak Konut ve THY'nin başlattığı projenin kuraları ne zaman çekilecek merak konusu oldu. Peki, Emlak Konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Emlak Konut Arnavutköy açıklandı mı? İşte detaylar...

Emlak Konut ve Türk Hava Yolları'nın, ilk evini alacaklar için başlattığı "Yenişehir Evleri Arnavutköy" projesinin kura sonuçları araştırılıyor. Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı merak konusu oldu. Son başvuru tarihi 2 Haziran olan kuranın sonuçları ne zaman açıklanacak merak konusu oldu. Peki, Emlak Konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Emlak Konut Arnavutköy açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

EMLAK KONUT KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emlak Konut ve Türk Hava Yolları iş birliğiyle ilk evini alacak vatandaşlar için gerçekleştirilen Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi kuraları 2 Haziran Cuma günü sonlandı. Emlak Konut Kura sonuçları henüz açıklanmamıştır. Kura sonuçları açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.