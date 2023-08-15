EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUCU! 2023 THY Emlak Konut kurası çekildi mi? Emlak Konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 THY Emlak Konut kurasının çekilip çekilmediği, kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Emlak Konut Arnavutköy projesine başvuranlar, kura sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyor. Peki, 2023 THY Emlak Konut kurası çekildi mi? Emlak Konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Emlak Konut ve Türk Hava Yolları ile hayata geçirilen Arnavutköy proje başvuruları 1 Haziran tarihi itibariyle sona erdi. İstanbul'da ikamet eden ve ilk evini alacak vatandaşların başvurduğu Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları heyecanla bekleniyor. Gençlere %20 kontenjanın ayrıldığı kuranın detayları araştırılmaktadır. Peki, 2023 THY Emlak Konut kurası çekildi mi? Emlak Konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURASI ÇEKİLDİ Mİ?

Emlak Konut ve Türk Hava Yolları'nın hayata geçirdiği Arnavutköy projesinin kurası henüz gerçekleşmemiştir.

EMLAK KONUT KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yenişehir Evleri Arnavutköy kurasının başvuruları 1 Haziran tarihi itibariyle sona erdi. Kura sonuçları henüz açıklanmamıştır. Emlak Konut kura sonuçları açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY PROJE DETAYLARI NELERDİR?

Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavut kurası için gençlere %20, engellilere %5 ve şehit ve gazi yakınlarına %5 kontenjan ayrılmıştır. Kura sonucunda %20 Peşinatın ödeneceği kampanyada 120 Ay vade ve 7.500 Tl'den başlayan taksitlerle ödeme seçeneği yer almaktadır.