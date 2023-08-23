Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Ayrıca THY Emlak Konut kura tarihinin ne zaman olduğu da gündemdeki konulardan biri. Peki, Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları ne zaman açıklanacak? THY Emlak Konut kura tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

Emlak Konut Arnavutköy kurası ne zaman açıklanacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. THY ve Emlak Konut Arnavutköy proje başvuruları 1 Haziran tarihi itibariyle sona erdi. THY Emlak Konut kura tarihi merak konusu oldu. Peki, Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları ne zaman açıklanacak? THY Emlak Konut kura tarihi belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

THY EMLAK KONUT KURASI ÇEKİLDİ Mİ?

Emlak Konut ve Türk Hava Yolları'nın hayata geçirdiği Arnavutköy projesinin kurası henüz gerçekleşmemiştir.

EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY PROJE DETAYLARI NELERDİR?

Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavut kurası için gençlere %20, engellilere %5 ve şehit ve gazi yakınlarına %5 kontenjan ayrılmıştır. Kura sonucunda %20 Peşinatın ödeneceği kampanyada 120 Ay vade ve 7.500 Tl'den başlayan taksitlerle ödeme seçeneği yer almaktadır.

EMLAK KONUT ARVANUTKÖY KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yenişehir Evleri Arnavutköy kurasının başvuruları 1 Haziran tarihi itibariyle sona erdi. Kura sonuçları henüz açıklanmamıştır. Emlak Konut kura sonuçları açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.