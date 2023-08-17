Arnavutköy'deki emlak konut kura çekilişinin sonuçları merakla bekleniyor. Katılımcılar, sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları ne zaman açıklanacak? THY Emlak Konut kura sonucu açıklandı mı? İşte detaylar...

Emlak Konut Arnavutköy kura sonucu araştırılan konular arasına yer alıyor. THY ve Emlak Konut Arnavutköy proje başvuruları 1 Haziran tarihi itibariyle sona erdi. Emlak Konut kura sonucunun ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından THY Emlak Konut kura sonuçları araştırılmaktadır. Peki, Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları ne zaman açıklanacak? THY Emlak Konut kura sonucu açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

THY EMLAK KONUT KURASI ÇEKİLDİ Mİ?

Emlak Konut ve Türk Hava Yolları'nın hayata geçirdiği Arnavutköy projesinin kurası henüz gerçekleşmemiştir.

EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yenişehir Evleri Arnavutköy kurasının başvuruları 1 Haziran tarihi itibariyle sona erdi. Kura sonuçları henüz açıklanmamıştır. Emlak Konut kura sonuçları açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY PROJE DETAYLARI NELERDİR?

Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavut kurası için gençlere %20, engellilere %5 ve şehit ve gazi yakınlarına %5 kontenjan ayrılmıştır. Kura sonucunda %20 Peşinatın ödeneceği kampanyada 120 Ay vade ve 7.500 Tl'den başlayan taksitlerle ödeme seçeneği yer almaktadır.