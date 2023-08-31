Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Kura sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı konusunda detaylı araştırmalar yapılıyor. Peki, Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı? Emlak Konut kura ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

THY ve Emlak Konut Arnavutköy proje başvuruları 1 Haziran tarihi itibariyle sona erdi. Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları ne zaman açıklanacak araştırılan konular arasında yer alıyor. Emlak Konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak merak konusu oldu. Peki, Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı? Emlak Konut kura ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

THY EMLAK KONUT KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Emlak Konut ve Türk Hava Yolları'nın hayata geçirdiği Arnavutköy projesinin kurası henüz gerçekleşmemiştir.

EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY PROJE DETAYLARI NELERDİR?

Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavut kurası için gençlere %20, engellilere %5 ve şehit ve gazi yakınlarına %5 kontenjan ayrılmıştır. Kura sonucunda %20 Peşinatın ödeneceği kampanyada 120 Ay vade ve 7.500 Tl'den başlayan taksitlerle ödeme seçeneği yer almaktadır.

EMLAK KONUT KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yenişehir Evleri Arnavutköy kurasının başvuruları 1 Haziran tarihi itibariyle sona erdi. Kura sonuçları henüz açıklanmamıştır. Emlak Konut kura sonuçları açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.