Emlak Konut GYO'nun Arnavutköy'deki yeni projesi için gerçekleştirilecek kura çekilişinin tarihi merak konusu oldu. Yatırımcılar ve konut sahibi olmayı planlayan vatandaşlar, kura çekiliş tarihini ve detaylarını bekliyor. Peki, Emlak Konut Arnavutköy kura ne zaman açıklanacak? Emlak Konut kura sonucu açıklandı mı? İşte detaylar...

Emlak Konut Arnavutköy kura sonucu ne zaman açıklanacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Emlak Konut ne zaman açıklanacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Emlak Konut ne zaman kura çekilecek araştırılmaktadır. Peki, Emlak Konut Arnavutköy kura ne zaman açıklanacak? Emlak Konut kura sonucu açıklandı mı? İşte detaylar...

EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

THY ve Emlak Konut Arnavutköy proje başvuruları 1 Haziran tarihi itibariyle sona erdi. Kura sonuçları hakkında detaylı bilgiler Emlak Konut'un resmi internet sitesi ve ilgili bankaların şubelerinden bilgi alınabilecek.

EMLAK KONUT KURA SONUCU AÇIKLANDI MI?

THY ve Emlak Konut Arnavutköy kura sonucu açıklanmamıştır. Kura sonucu açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.