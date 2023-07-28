Emlak Konut, 5 yıl içinde 250 bin bağımsız bölüm yapacak

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Emlak Konut eliyle, 5 yıl içerisinde, konut arzına katkı sağlayacak 250 bin bağımsız bölüm yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Bakan Özhaseki, İstanbul'da Emlak Konut yetkilileri ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Özhaseki, "Ülkemizin her köşesinde sağlam ve iklime duyarlı yapılar üreten Emlak Konut'umuzda, başta deprem bölgesindekiler olmak üzere yapımı devam eden projelerimizi değerlendirdik. Emlak Konut eliyle, 5 yıl içerisinde, konut arzına katkı sağlayacak 250 bin bağımsız bölüm yapmayı hedefliyoruz. Şehirlerimizin inşa ve ihyasında önemli sorumluluklar üstlenen Emlak Konut ile vatandaşlarımız için sağlıklı ve çevre dostu hayat alanları inşa etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.