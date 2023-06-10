Emlak Katılım, Türkiye Çevre Haftası etkinliklerine katıldı

Emlak Katılım, Türkiye Çevre Koruma Vakfı'nın deniz ve kıyı temizliği etkinliğine katılarak Fethiye'deki koylarda kıyı temizliği yaptı. Etkinlik sonunda topladıkları çöp miktarı yaklaşık 600 kilogram olan banka, çevre bilincinin oluşturulması ve sürdürülebilir yaşam çevrelerinin oluşturulması konularında çalışmalarını sürdürüyor.

Emlak Katılım; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen ve bu yıl 5-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde Türkiye Çevre Koruma Vakfı'nın (TÜÇEV) deniz ve kıyı temizliği etkinliğine katıldı.

Emlak Katılım açıklamasına göre, doğal çevrenin korunması, sürdürülebilir yaşam çevrelerinin oluşturulması, iklim değişikliği ile mücadele konularında çevre bilincinin oluşturulması, çevre sorunlarının ve çözümlerinin değerlendirilmesi kriterlerini benimseyen bir yaklaşımla çalışmalarını sürdüren Emlak Katılım, Doğa Kulübü üyelerinden oluşan çalışanlarıyla Fethiye'deki koylarda kıyı temizliği yaptı.

Bölgede Muğla Çevre Koruma Vakfı (MUÇEV) ile beraber hareket eden ve 2 gün boyunca farklı kıyılarda temizlik çalışması yapan Emlak Katılım çalışanlarının, etkinlik sonunda topladıkları çöp miktarı yaklaşık 600 kilogram oldu.

Çevrenin, denizlerin temiz tutulmasına yönelik farkındalığın artırılması kapsamında gerçekleştirilen bu etkinlik, yerel halktan da olumlu tepkiler topladı.

Türkiye'nin ilk yeşil sukuk ihracını gerçekleştiren Emlak Katılım, yeşil sukuk ihraçlarından sağlanan fonlarla, iklim değişikliğine ve çevreye pozitif katkı sağlayan projeleri finanse etmeye devam ediyor. Geri dönüşüm sektörünün de ilk yeşil sukuk ihracına aracılık eden banka, katılım esaslı ve sürdürülebilir sermaye piyasalarının Türkiye'de gelişmesi ve derinleşmesi için çalışmalarına devam etmeyi hedefliyor.

Üstlendiği çevreci banka misyonu doğrultusunda geliştirdiği ürünlerden olan Çevreci Araç Finansmanı ile müşterilerine özel avantajlar sunan banka, müşterilerinin istedikleri elektrikli ya da hibrit araçlara özel kar payı indirimi ile sahip olabilmelerini sağlıyor. Aynı zamanda çevreci araç finansmanı kullananlar adına OGEM-VAK aracılığı ile fidan bağışı yapıyor.

Kağıt israfının önüne geçecek uygulamaları devreye alan banka, şubeye gelerek hesap açmak isteyen müşterilerinin zorunlu sözleşme ve formlar için sayfalarca kağıda imza attıkları dönemi geride bırakarak müşterilerinin dijital onaylarıyla hesap açılış işlemlerini çok daha kısa sürede gerçekleştiriyor.

Ayrıca Emlak Katılım müşterileri şubedeyken ilgilendiği ürün ve hizmetin detaylarına karekod okutarak kolaylıkla ulaşabiliyor.