Emlak Katılım deprem için ne kadar bağış yaptı? 15 Şubat 2023 Deprem ortak yayında Emlak Katılım kaç TL bağışladı?

Deprem ortak yayınında hangi firma ne kadar bağış yaptı merak ediliyor. Merak edilen isimlerden birisi de Emlak Katılım oldu. Peki, Emlak Katılım ne kadar bağış yaptı? 15 Şubat 2023 Deprem ortak yayında Emlak Katılım kaç milyon TL bağışladı? İşte detaylar...

Emlak Katılım 15 Şubat deprem ortak yayınında ne kadar kaç milyar, milyon bağış yaptı merak edildi. Peki, Emlak Katılım ne kadar bağış yaptı? 15 Şubat 2023 Deprem ortak yayında Emlak Katılım kaç milyar TL bağışladı? İşte ayrıntılar...

DEPREM ORTAK YAYINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Deprem ortak yayını 15 Şubat 2023 Çarşamba akşamı saat 20.00'da tüm kanallarda başlayacaktır. "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzleri olacak ve toplanacak yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacaktır.

EMLAK KATILIM DEPREM ORTAK YAYINDA NE KADAR BAĞIŞ YAPTI?

Emlak Katılım depremzedeler için toplam 1 Milyar TL bağışladı.