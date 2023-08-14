Emlak Katılım, Çukurova'da yeni şube açtı

Emlak Katılım, Çukurova'da hizmete açtığı yeni şubesiyle toplamda 98 şubeye ulaştı. Banka, müşterilerine hızlı ve masrafsız bankacılık hizmeti sunarken, yeni şubesiyle bölgedeki finansal ihtiyaçlara yanıt vermeyi ve bölgesel istihdama katkı sağlamayı hedefliyor.

Yeni şubesini Çukurova'da hizmete sunan Emlak Katılım, 98 şubeye ulaştı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Emlak Katılım, yenilikçi ürün ve hizmetlerini müşterilerine ulaştırmak üzere şube açılışlarını sürdürüyor.

Banka, Adana'da üçüncü şubesini Çukurova'da hizmete sunarak Türkiye genelinde 98 şubeye ulaştı. Yeni şubesiyle bölgedeki müşterilerinin farklılaşan finansal ihtiyaçlarına yanıt veren banka, başta gayrimenkul sektörü olmak üzere tüm sektörlerin gelişimine ve hayata geçirilecek yeni projelerle bölgesel istihdama katkı sağlamayı hedefliyor.

Müşterilerine hızlı ve masrafsız bir şekilde bankacılık işlemlerini gerçekleştirme imkanı sunan Emlak Katılım'da, hesap işletim ücreti yok. Müşteriler EFT-havale, FAST gibi bankacılık işlemlerini gerçekleştirirken ücret ödemiyor ve 20 binden fazla kamu bankası ve PTT ATM'sinde ücretsiz işlem yapabiliyor.

Sektöre kazandırdığı ürünlerle hizmet kalitesini geliştirmeye devam eden banka, "Proje Tercihli Özel Fon Havuzu Katılma Hesabı" ile tasarruf sahibi müşterilerine finansman olarak kaynak sağlamak istedikleri sektörü tercih etme imkanını sunuyor.

En fazla 3 aylık vade ile kullandırılacak olan bankanın bu ürünü, vade uyumlu olmasının yanı sıra kur koruma desteği de sağlıyor. Proje Tercihli Özel Fon Havuzu Katılma Hesabını açmak isteyen müşteriler artık mobil şube üzerinden de işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Emlak Katılım müşterisi olmayanlar da bulundukları yerden görüntülü görüşme ile anında bankanın müşterisi olarak mobil şube üzerinden hesap açılış işlemlerini gerçekleştirebiliyor.