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Emlak Katılım'a uluslararası "Best Sukuk Arranger" ödülü

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İngiltere'nin önde gelen finans yayınlarından International Finance dergisinin düzenlediği 'International Finance Awards 2023' ödülleri sahiplerini buldu. Emlak Katılım, aracılığını üstlendiği inovatif ve başarılı sukuk ihraçları kapsamında "Best Sukuk Arranger" ödülüne layık görüldü.

Emlak Katılım, aracı kurum kullanmaksızın yetkili yatırım kuruluşu vasfıyla bu zamana kadar, fon kullanıcısı olduğu sukuk ihraçlarındaki başarısını ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor. Sektörün sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak üzere Türkiye ve dünyada örnekleri olmayan yeni sukuk (kira sertifikası) modellerini ülkemizde hayata geçiren Emlak Katılım, International Finance'in düzenlediği International Finance Awards 2023'te sektör bazında yılın sukuk ihraçlarına aracılık eden en iyi kurum ödülüne layık görüldü. Banka, bu ödülü aracılığını üstlendiği inovatif ve başarılı sukuk ihraç modelleri ile kazanmayı başardı.

Emlak Katılım, gerçekleştirdiği sukuk ihraçlarının yanı sıra katılım esaslı sermaye piyasalarındaki bilgi ve tecrübelerini çeşitli sektörlerdeki kurumsal firmalara aktarmaya devam etmekte; tarım, geri dönüşüm, gayrimenkul, otomotiv, gıda vb. birçok sektörde faaliyet gösteren kurumsal firmaların faizsiz finans prensiplerine uygun sukuk ihraçlarına da aracılık etmektedir.

KUTU

Emlak Katılım'ın gerçekleştirdiği ilkler

- 25 Haziran 2020; Türkiye'nin ilk getirisi katılma havuzuna referanslı sukuk ihracı

- 19 Mart 2021; Türkiye'nin ilk özel fon havuzu üzerinden ortaklığa ve risk paylaşımına dayalı sukuk ihracı

- 10 Kasım 2021; Türkiye'nin ilk yeşil sukuk ihracı

- 24 Aralık 2021; Türkiye'nin ilk eser sözleşmesine dayalı sukuk ihracına aracılık

- 14 Eylül 2022; Geri dönüşüm sektörünün ilk yeşil sukuk ihracına aracılık

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