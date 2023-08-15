Emlak Katılım 2023 hedeflerine ulaşarak 100 şubeye ulaştı

Emlak Katılım, Türkiye genelinde şube ağını genişleterek 2023'ün ilk 8 ayında 20 yeni şube açarak toplamda 100 şubeye ulaştı. Banka, katılım bankacılığı ilkeleriyle faaliyete başladıktan sonra büyüme ve ürün çeşitliliği sağlama konusunda önemli adımlar atmaktadır. Şube ağını genişletme çalışmalarına devam eden banka, İstanbul'da 99. ve 100. şubelerini hizmete açmıştır. Banka, gelecekte de yeni şubeler açmayı planlamaktadır. Ayrıca Emlak Katılım, müşterilerine Proje Tercihli Özel Fon Havuzu Katılma Hesabı ile finansman imkanı sunmaktadır. Banka, müşterilerine mobil şube üzerinden hesap açma ve bankacılık işlemlerini ücretsiz bir şekilde gerçekleştirme imkanı sağlamaktadır. Ayrıca CepPOS uygulamasıyla müşterilerine ödeme alabilme ve taksit imkanı sunmaktadır. Emlak Katılım ayrıca girişimcilere destek veren Pusula programıyla da yenilikçi girişimlere yatırım ve danışmanlık imkanı sunmaktadır.

Türkiye genelinde şube ağını genişletmeye devam eden Emlak Katılım, 2023'ün ilk 8 ayında 20 şube açarak toplamda 100 şubeye ulaştı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, katılım bankacılığı ilkeleriyle yeniden faaliyete başlamasının ardından, büyüyen ve sektöre birçok ürün kazandıran Emlak Katılım, bu ürün ve hizmetlerini daha ulaşılabilir hale getirmek üzere şube ağını genişletmeye devam ediyor.

2023 hedefleri doğrultusunda yeni şube açılışlarına hız kesmeden devam eden banka, toplamda 100 şubeye ulaştı. Bu bağlamda İstanbul'da 99. şubesini Topkapı'da, 100. şubesini de Kağıthane'de hizmete sundu.

Gerek şubeleşme gerekse finansal yapı anlamında kısa sürede güçlenen banka, ekonomik büyüme ve istihdama katkısı yüksek olan stratejik sektörlere, sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir finansman modelleri sunmak üzere çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor. Banka gelecek günlerde yeni şubelerini açmaya devam edecek.

Emlak Katılım tarafından sektöre kazandırılan Proje Tercihli Özel Fon Havuzu Katılma Hesabı ile tasarruf sahibi müşterilerine finansman olarak kaynak sağlamak istedikleri sektörü tercih etme imkanı sunuluyor.

Bu katılma hesabına Türk Lirası cinsinden yatırılan fonlar, belirli bir projenin finanse edilmesinde kullanılabiliyor. En fazla 3 aylık vade ile kullandırılacak olan bankanın bu yeni ürünü, vade uyumlu olmasının yanı sıra kur koruma desteği de sağlıyor.

Proje Tercihli Özel Fon Havuzu Katılma Hesabını açmak isteyen müşteriler mobil şube üzerinden de işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Henüz Emlak Katılım müşterisi olmayanlar da bulundukları yerden görüntülü görüşme ile anında bankanın müşterisi olarak mobil şube üzerinden hesap açılış işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Müşteriler bankacılık işlemlerini 20 bini aşkın tüm kamu bankası ve PTT ATM'lerinden ücretsiz bir şekilde halledebilirken Emlak Katılım Mobil'den EFT/Havale ve FAST gibi işlemleri de ücretsiz bir şekilde gerçekleştirerek masrafsız bir bankacılık deneyimi yaşıyor.

Emlak Katılım müşterileri, tüm bankaların ATM'lerinden TR karekod ile para çekebilme, TR karekod ile POS cihazlarından ödeme yapabilme imkanlarından yararlanıyor ve işlemlerini hızlı, kolay ve temassız bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

CepPOS uygulamasıyla cep telefonlarını POS cihazına dönüştüren Emlak Katılım, müşterilerinin kredi kartı ya da banka kartından saniyeler içinde ödeme alabilmelerini sağlıyor. Tüm banka kartlarına taksit imkanı sunan CepPOS uygulaması, çoklu kullanıcı desteği de sağlıyor.

Emlak Katılım girişim destekleme programı Pusula ile girişimcilere gayrimenkul, inşaat, sürdürülebilirlik konularındaki yenilikçi ve teknoloji tabanlı girişimlerinin büyümesi ve ticarileşmesi için ihtiyaç duydukları erken aşama yatırıma ulaşma fırsatını sunmasının yanı sıra danışmanlık ve networking gibi imkanlar da sağlıyor.