Emirhan İlkhan kimdir? Emirhan İlkhan kaç yaşında, nerelidir? Emirhan İlkhan'ın mevkisi nedir? Emirhan İlkhan ne kadara transfer oldu?

Emirhan İlkhan kimdir? Beşiktaş'tan, Torino'ya transfer olan genç oyuncu Emirhan İlkan'ın bu transferi büyük ses getirdi. Yetenekli oyuncu son dönemde internette en çok merak edilen isimlerin arasında yer almakta. Peki, Emirhan İlkhan kimdir? Emirhan İlkhan kaç yaşında, nerelidir? Emirhan İlkhan'ın mevkisi nedir?

Beşiktaş'ın altyapısından çıkan genç isim Emirhan İlkhan sözleşmesindeki 4,5 milyon Euro serbest kalma maddesiyle transfer olmuş ve bu transferi günlerce spor basınında yer almıştı. Yıldız oyuncu Torino'da da isminden sıkça söz ettiriyor. Oynadığı maçlar sırasında birçok sporsever Emirhan İlkhan ile ilgili araştırma yapmakta. Konuya ilişkin sporseverler internette en çok Emirhan İlkhan kimdir? Emirhan İlkhan kaç yaşında, nerelidir? Emirhan İlkhan'ın mevkisi nedir? soruları araştırılıyor. Emirhan İlkan ile ilgili detaylar haberimizde.



EMİRHAN İLKAN KİMDİR?

Emirhan İlkhan, 1 Haziran 2004, İstanbul doğumlu Türk futbolcudur.



EMİRHAN İLKHAN HANGİ MEVKİDE OYNAMAKTADIR?

Emirhan İlhan Orta saha mevkinde oynamaktadır.



EMİRHAN İLKHAN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Beşiktaş'ta profesyonel futbol kariyerine başlayan yıldız oyuncu Emirhan İlkan, İtalya'nın köklü kulüplerinden Torino formasını giymektedir.

EMİRHAN İLKAN KAÇ YAŞINDA?

Emirhan 1 Haziran 2004 doğımludur. 2022 yılı itibarıyla 18 yaşındadır.

EMİRHAN İLKAN NE KADARA TRANSFER OLDU?

Emirhan İlkhan Beşiktaş'tan 4.5 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan %15 paylık bedelle Torino'ya transfer olmuştur.

EMİRHAN İLKHAN HANGİ AYAKLI?

175 cm boyunda olan Emirhan Ilkhan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

EMİRHAN İLKHAN'IN KULÜP KARİYERİ

Beşiktaş

Emirhan İlkhan, 2013'te Florya 1923 Spor'da futbola başladı ve 2014'te Beşiktaş altyapısına transfer oldu.

Emirhan, ilk profesyonel maçına 5 Ocak 2022 tarihinde Katar'ın Doha şehrinde oynanan 2021 Süper Kupa maçının 80. dakikasında Kenan Karaman'ın yerine oyuna girerek çıktı.

Süper Lig'deki ilk maçına 9 Ocak 2022 tarihinde Çaykur Rizespor maçında çıktı. Maça ilk 11'de başlayan Emirhan İlkhan, 2-2 biten karşılaşmanın 2. golünü kaydetti. Bu gol aynı zamanda Beşiktaş adına Süper Lig tarihinde gol atan en genç 2. futbolcu unvanını Emirhan İlkhan'a getirmiştir.

Torino





Emirhan 13 Ağustos 2022'de Monza'yı 2-1 yendikleri maçın son dakikasında oyuna girdi ve ilk Serie A maçına çıktı.