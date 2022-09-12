Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emirhan el hareketi ne? Emirhan ne yaptı?

Gündem Haberleri

Emirhan el hareketi ne? Emirhan ne yaptı?

Emirhan ne yaptı? Beşiktaş'tan gidişiyle büyük ses getiren ve Torino'ya imza atan Emirhan İlkhan, ilk maçında büyük tepki gördü. Emirhan'ın ilk maçı ile ilgili sosyal medyada ve spor basınında da geniş yer buldu. Peki, Emirhan el hareketi ne? Emirhan ne yaptı?

Beşiktaş'ta önce oyunu, sonra da Torino'ya gidişiyle isminden söz ettiren Emirhan İlkhan, ilk maçında Torino taraftarından tepki gördü. İnter'in, Torino'yu 1-0 mağlup ettiği maçtasporseverlerin internette en çok Emirhan el hareketi ne? Emirhan ne yaptı? soruları oldu. Torino, İnter maçının detayları haberimizde

EMİRHAN NE YAPTI?

İnter'in, Torino 1-0 mağlup ettiği mücadelenin 89. dakikasında İnter'den Marcelo Brozovic attığı golde hata yapan Emirhan sosyal medyada gündem oldu. Hırvat yıldızın attığı golde Torino'nun Beşiktaş kadrosuna kattığı Emirhan İlkhan'ın ihmali sosyal medyada gündem oldu. 69. dakikada oyuna giren genç yıldız, maçın son anlarında gerçekleşen pozisyonda ceza sahası içerisinde vurabileceği topa ayağını uzatmadı ve direk dibinden Brozovic golü buldu.

Emirhan el hareketi ne? Emirhan ne yaptı?Görüntü: S Sport

İŞTE EMİRHAN İLKHAN'IN PAYLAŞIMI!
Maç sonrası yaptığı hatayla ilgili paylaşımda bulunan Emirhan İlkhan : "Hatamın sonucundan dolayı çok üzgünüm. Bu tür hataların bize yeni dersler verdiğini bilerek daha çok çalışmaya devam edeceğim. Destekleriniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

INTER, SERIE A'DA 4. SIRADA

Inter'de Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladığı maçta 77 dakika sahada kaldı. Torino'da Emirhan İlkhan ise 69. dakikada oyuna girdi. Bu sonucun ardından Inter 12 puanla 4. sırada yer aldı. Torino 10 puanda kaldı.

11 Eylül 2022 Haberleri11 Eylül 2022 Haberleri Inter maçında yaptığı hata pahalıya patlayan Emirhan İlkhan'dan paylaşım: ÜzgünümInter maçında yaptığı hata pahalıya patlayan Emirhan İlkhan'dan paylaşım: Üzgünüm Ne yaptın Emirhan! Inter maçındaki hareketi Torino taraftarını sinirden çılgına çevirdiNe yaptın Emirhan! Inter maçındaki hareketi Torino taraftarını sinirden çılgına çevirdi
Haberler.com / Kutal Bilgetekin - Gündem

Emirhan İlkhan Inter Milan Torino Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title