Emirhan ne yaptı? Beşiktaş'tan gidişiyle büyük ses getiren ve Torino'ya imza atan Emirhan İlkhan, ilk maçında büyük tepki gördü. Emirhan'ın ilk maçı ile ilgili sosyal medyada ve spor basınında da geniş yer buldu. Peki, Emirhan el hareketi ne? Emirhan ne yaptı?

Beşiktaş'ta önce oyunu, sonra da Torino'ya gidişiyle isminden söz ettiren Emirhan İlkhan, ilk maçında Torino taraftarından tepki gördü. İnter'in, Torino'yu 1-0 mağlup ettiği maçtasporseverlerin internette en çok Emirhan el hareketi ne? Emirhan ne yaptı? soruları oldu. Torino, İnter maçının detayları haberimizde

EMİRHAN NE YAPTI?

İnter'in, Torino 1-0 mağlup ettiği mücadelenin 89. dakikasında İnter'den Marcelo Brozovic attığı golde hata yapan Emirhan sosyal medyada gündem oldu. Hırvat yıldızın attığı golde Torino'nun Beşiktaş kadrosuna kattığı Emirhan İlkhan'ın ihmali sosyal medyada gündem oldu. 69. dakikada oyuna giren genç yıldız, maçın son anlarında gerçekleşen pozisyonda ceza sahası içerisinde vurabileceği topa ayağını uzatmadı ve direk dibinden Brozovic golü buldu.

Görüntü: S Sport

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Maç sonrası yaptığı hatayla ilgili paylaşımda bulunan Emirhan İlkhan : "Hatamın sonucundan dolayı çok üzgünüm. Bu tür hataların bize yeni dersler verdiğini bilerek daha çok çalışmaya devam edeceğim. Destekleriniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

INTER, SERIE A'DA 4. SIRADA

Inter'de Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladığı maçta 77 dakika sahada kaldı. Torino'da Emirhan İlkhan ise 69. dakikada oyuna girdi. Bu sonucun ardından Inter 12 puanla 4. sırada yer aldı. Torino 10 puanda kaldı.