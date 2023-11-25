Emirdağ'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, savrularak takla attı. Kazada 94 yaşında yaşlı kadınla birlikte 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, savrularak takla attı. Kazada 94 yaşında yaşlı kadınla birlikte 2 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ Ümraniye Kavşagında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.Ü., kontrolündeki 06 YA 9556 plakalı otomobil sürücü henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyeti sağlanamayan otomobil savrularak takla attı. Kazada 94 yaşında Y.Ü., isimli kadın ve N.Ü.(77) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı - AFYONKARAHİSAR