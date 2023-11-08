Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile ATV çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, Gömü Kasabası yakınlarında meydana geldi. Yaralanan ATV sürücüsü Emirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi.

Emirdağ'da Otomobil ile ATV Çarpıştı: 1 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde medyana gelen kazada otomobil ile ATV'nin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kaza Emirdağ'a bağlı Gömü Kasabası yakınlarında meydana geldi. B.T'., idaresindeki 26 ZC 161 plakalı araç ile ATV çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan ATV sürücüsü Emirdağ Devlet Hastanesine sevk edilirken Jandarma kazayla ilgili çalışmasını sürdürüyor. - AFYONKARAHİSAR