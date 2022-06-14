Emir Tintiş kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor, boyu kaç, forma numarası kaç? Emir Tintiş hangi takımda oynuyor?

Genç futbolcu Emir Tintiş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? merak ediliyor. Peki, Emir Tintiş hangi takımda oynuyor? Emir Tintiş mevkisi ne, forvet mi orta saha mı defans mı? Emir Tintiş doğum tarihi kaç?

EMİR TİNTİŞ HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?

Galatasaray'dan VavaCars Fatih Karagümrük'e transfer olan genç futbolcu Emir Tintiş, veda mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı takıma sitem eden 18 yaşındaki futbolcu, "Şimdi sonunu hiç böyle tahmin etmediğim bir ayrılık yaşıyorum. Tek isteğim olan profesyonel kontrat talebim uzun zamandır kulübüm tarafından cevapsız bırakıldı ve herhangi bir resmi teklif tarafıma iletilmedi." ifadelerini kullandı.

Galatasaray 19 yaş altı takımının yetenekli futbolcularından Emir Tintiş, Fatih Karagümrük'e transfer oldu. 18 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kulübe sitem dolu bir mesajla veda etti.

EMİR TİNTİŞ KİMDİR?

Emir Tintiş, 12 Ocak 2004 tarihinde Edirne'de dünyaya geldi. Futbol kariyerine Beşiktaş altyapısında başladı. Zamanla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Emir Tintiş, Eylül 2017'de 13 yaşındayken Galatasaray altyapısına transfer oldu. Son olarak Fatih Karagümrük'e transfer olan Emir Tintiş sol bek mevkisinde oynamaktadır.

Emir Tintiş doğum tarihi : 12 Ocak 2004

Emir Tintiş kaç yaşında : 19 yaşında

Emir Tintiş nereli : Edirne

Emir Tintiş mesleği ne : Futbolcu

Emir Tintiş mevkisi ne : Sol bek

Emir Tintiş boyu kaç : 1,87 m

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