Galatasaray'dan VavaCars Fatih Karagümrük'e transfer olan genç futbolcu Emir Tintiş, veda mesajı yayımladı. Ardından hayatı merak edildi. Peki, Emir Tintiş kimdir? Emir Tintiş kaç yaşında, nereli? Emir Tintiş mevkisi ne? Emir Tintiş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

EMİR TİNTİŞ KİMDİR?

12 Ocak 2004'te Edirne'de dünyaya gelen Emir Tintiş, futbol hayatına Beşiktaş altyapısında başladı. 10 yaşında Siyah Beyazlı formayı giyen ve 2 yıl boyunca burada şans bulan genç oyuncu, 2016'da doğduğu yere döndü, 1 sezon Edirne DSİ Spor altyapısına katıldı.

Burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Emir, Eylül 2017'de 13 yaşındayken Galatasaray altyapısına transfer oldu. Çeşitli yaş gruplarında forma giyen ve geleceği parlak oyuncular arasında gösterilen sol bek oyuncusu, kendisinden beklenen çıkışı U19 Takımı'nda yaptı.

Haberler.com - Gündem