Emir Can İğrek - Facia sözleri! 'Facia' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Emir Can İğrek'in yeni şarkısı Facia, Youtube'da kısa sürede 300 bin izlenme ve 20 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Emir Can İğrek - Facia sözleri nelerdir? Facia şarkı sözleri nedir?
Emir Can İğrek - Facia şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Emir Can İğrek'e aittir.
EMİR CAN İĞREK - FACİA ŞARKI SÖZLERİ
Nerde akşam orda sabah
Sensiz olmam akla zarar
Kirpiğin ok bakışın mermi
Facia, facia...
***
Bir elinde cımbız, bir elinde hayatım
Tıpkı gökteki yıldız gibi kayar hayatım
Seni bulmak anlamını bulmak gibi hayatın
Facia, facia...
***
Şöyle bir bakınca:
Bu güzellik değil facia
Üstüme toprak atın acil acil
Yüreğimin içi sahil
Uzan üzerine gel
***
Deniz, mehtap sordu seni
Yok cevabım, yok cevabım
Evin, yurdun yok mu senin?
İstilasın, istilasın
İçimin derinlerine...