Emir Can İğrek - Facia sözleri! 'Facia' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler - Haberler

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Emir Can İğrek - Facia sözleri! 'Facia' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Haberler.com - Gündem
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Emir Can İğrek - Facia sözleri! 'Facia' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Emir Can İğrek'in yeni şarkısı Facia, Youtube'da kısa sürede 300 bin izlenme ve 20 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Emir Can İğrek - Facia sözleri nelerdir? Facia şarkı sözleri nedir?

Emir Can İğrek - Facia şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Emir Can İğrek'e aittir.

EMİR CAN İĞREK - FACİA ŞARKI SÖZLERİ

Nerde akşam orda sabah

Sensiz olmam akla zarar

Kirpiğin ok bakışın mermi

Facia, facia...

***

Bir elinde cımbız, bir elinde hayatım

Tıpkı gökteki yıldız gibi kayar hayatım

Seni bulmak anlamını bulmak gibi hayatın

Facia, facia...

***

Şöyle bir bakınca:

Bu güzellik değil facia

Üstüme toprak atın acil acil

Yüreğimin içi sahil

Uzan üzerine gel

***

Deniz, mehtap sordu seni

Yok cevabım, yok cevabım

Evin, yurdun yok mu senin?

İstilasın, istilasın

İçimin derinlerine...

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Emir Can İğrek Gündem Magazin Haberler

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