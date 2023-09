Uzun yıllardır müzik dünyasının içinde olan ve eserleriyle milyonlarca hayranın kalbinde taht kuran Emir Can İğrek, "Parti İptal" adını taşıyan 12 şarkılık albümünü geçtiğimiz haftalarda dinleyicilerle buluşturdu. 2 gün önce Harbiye'de sevenleriyle buluşan İğrek, "Can Dostum" şarkısını seslendirdi. Dinleyicilerin ise merak ettiği konuların başında Emir Can İğrek Can Dostum şarkısını kime yazdı? Can Dostum şarkı sözleri nedir? Geldi. İşte detaylar…

Yapay zeka ile Onur Can Özcan'ın sesinin "Can Dostum" şarkısıyla birleştirilmesi Harbiye'de buluşan binlerce dinleyici duygulandırdı. Şarkıyı dinleyenler Emir Can İğrek Can Dostum şarkısını kime yazdı? Can Dostum şarkı sözleri nedir? Sorularını gündeme getirdi. İğrek'in yapay zeka ses düeti Türkiye'deki ilk uygulamalardan biri olarak görülüyor. İşte detaylar…

EMİR CAN İĞREK CAN DOSTUM ŞARKISINI KİME YAZDI?

Albüm, neredeyse tüm şarkılarında dinleme rekorları kırarken, en çok ilgi görenler arasında özellikle "Ali Cabbar" ve "Can Dostum" şarkıları öne çıktı. Dinleyiciler, "Can Dostum" şarkısını dinlerken derin bir dostluk duygusuyla buluştular. Ancak, Emir Can İğrek'in bu şarkıyı kime yazdığı merak konusu oldu.

"Can Dostum" şarkısını, 2018 yılında kaybettiği müzisyen arkadaşı Onur Can Özcan anısına yazdığını ve seslendirdiğini belirtti. İkili çok yakın arkadaşlardı ve Onur Can Özcan'ın vefatının ardından, Emir Can İğrek konserlerinde sık sık arkadaşının ismini anarak onu anmıştır. Ayrıca, Emir Can İğrek Harbiye konserinde bu şarkıyı Onur Can Özcan'ın sesini yapay zeka kullanarak düetlemiştir.

Kısacası, "Can Dostum" şarkısı, Emir Can İğrek'in kaybettiği sevgili arkadaşı Onur Can Özcan'a olan özel bir saygı duruşu olarak yazılmış ve seslendirilmiştir.

ONUR CAN ÖZCAN NEDEN VE NASIL ÖLDÜ?

Onur Can Özcan'ın trajik ölümü 2018 yılında gerçekleşmiştir. İstanbul'un Şile ilçesinde bulunan İmrenli mevkiinde 2018 yılı Haziran ayında arkadaşlarıyla birlikte denize açılan tekne, alabora olmuştur. Tekne kazasında Onur Can Özcan dahil, 5 kişi bulunmaktadır. Teknede bulunan diğer dört kişi sağ olarak kurtarılırken, Onur Can Özcan'a ulaşılamamış ve bir gün süren arama kurtarma çalışmalarının ardından cansız bedenine bir gün sonra ulaşılmıştır.

CAN DOSTUM ŞARKI SÖZLERİ NEDİR?

Giyindim, hazırlandım

Aynı yer, aynı masa

Anlatacak çok şeyim

Birikti sana

Yıllar sonra burada

İki dost bir arada

Anlatacak çok şeyim

Birikmişti sana

Ner'desin, ner'desin?

Bir işin çıktı kesin

Bekledim, bekledim, yoksun

Valla' yoksun

Billa' yoksun

Öyle olsun, Can

Genceciktin

İnceciktin

Can dostumdun, Can

Arada bi' hafif yel esiyor

Sesine de benziyor

Özlüyor ya insan tabii

Ama bu yol ya öyle ya böyle

Yürünecek seninle

Görürsün başardığım vakit

Valla' yoksun

Billa' yoksun

Öyle olsun, Can

Genceciktin

İnceciktin

Can dostumdun, Can

Valla' yoksun

Billa' yoksun

Öyle olsun, Can

Genceciktin

İnceciktin

Can dostumdun, Can