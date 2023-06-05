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Emir Can İğrek - Çağır şarkı sözleri! 'Çağır' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Emir Can İğrek - Çağır şarkı sözleri! 'Çağır' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Gündem Haberleri

Emir Can İğrek'in yeni parçası Çağır, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Emir Can İğrek - Çağır şarkı sözleri nelerdir? İşte tüm sözler...

Emir Can İğrek - Çağır şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Emir Can İğrek'e aittir.

ÇAĞIR ŞARKI SÖZLERİ

Güzelin hayranı çoktur

Çözemem dermanım yoktur

Yürüse endamı kurşun gibi

Arasın isterse vursun

***

Olsa bile iki elim kanda

Düşmanlar yakamda

Bir gece bir anda

Çağır çağır çağır

***

Adım adım değil

Koşa koşa gelir

İçimdeki nehir

Akar gider sana

***

Arada çağır işini düşür çağır

Koşup geleyim peşine düşür çağır

"alo" demene gerek bile yok yarim

Şu numarayı bi' kere çevir çağır

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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