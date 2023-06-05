Emir Can İğrek - Çağır şarkı sözleri! 'Çağır' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Emir Can İğrek'in yeni parçası Çağır, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Emir Can İğrek - Çağır şarkı sözleri nelerdir? İşte tüm sözler...
Emir Can İğrek - Çağır şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Emir Can İğrek'e aittir.
ÇAĞIR ŞARKI SÖZLERİ
Güzelin hayranı çoktur
Çözemem dermanım yoktur
Yürüse endamı kurşun gibi
Arasın isterse vursun
***
Olsa bile iki elim kanda
Düşmanlar yakamda
Bir gece bir anda
Çağır çağır çağır
***
Adım adım değil
Koşa koşa gelir
İçimdeki nehir
Akar gider sana
***
Arada çağır işini düşür çağır
Koşup geleyim peşine düşür çağır
"alo" demene gerek bile yok yarim
Şu numarayı bi' kere çevir çağır