Emir Can İğrek - Beyoğlu sözleri! 'Beyoğlu' şarkı sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgiler...
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Emir Can İğrek'in yeni şarkısı Beyoğlu, Youtube'a yüklendi. Şarkı çok kısa süre içerisinde 500 bin izlenmeyi ve 30 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Emir Can İğrek - Beyoğlu şarkı sözleri nelerdir? Beyoğlu sözleri nedir? İşte tüm sözler...
Emir Can İğrek - Beyoğlu şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Emir Can İğrek'e aittir.
BEYOĞLU SÖZLERİ
Büyümüşüm işte
Buna zor inandım
Kapına değil de
30'a dayandım
***
Birine inanmak
Moda değil artık
Uyamadık ancak
Onu da kaçırdık
***
Şakaya vuruyorum artık yüzüne vurmaktansa
Kabul edeceksin geçiyor işte zaman
***
Şakaya vuruyorum artık yüzüne vurmaktansa
Kabul edeceksin geçiyor işte zaman
Sana sormadan
***
Beyoğlu eski Beyoğlu
Olsa bile ben
Eski bana dönemem
***
Hiçbi' şey içmedim amma
Aklıma geldin
Ondan o sendelemem
***
İnsan iki yabancıdan da
Daha yabancı olabilirmiş
Olabilirmiş hem aynı yatakta
Hem ayrı kıtalarda...
***
Beyoğlu eski Beyoğlu
Olsa bile ben
Eski bana dönemem
***
Hiçbi' şey içmedim amma
Aklıma geldin
Ondan o sendelemem