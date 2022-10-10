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Emir Can İğrek - Beyoğlu sözleri! 'Beyoğlu' şarkı sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgiler...

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Emir Can İğrek - Beyoğlu sözleri! 'Beyoğlu' şarkı sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgiler...

Emir Can İğrek'in yeni şarkısı Beyoğlu, Youtube'a yüklendi. Şarkı çok kısa süre içerisinde 500 bin izlenmeyi ve 30 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Emir Can İğrek - Beyoğlu şarkı sözleri nelerdir? Beyoğlu sözleri nedir? İşte tüm sözler...

Emir Can İğrek - Beyoğlu şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Emir Can İğrek'e aittir.

BEYOĞLU SÖZLERİ

Büyümüşüm işte

Buna zor inandım

Kapına değil de

30'a dayandım

***

Birine inanmak

Moda değil artık

Uyamadık ancak

Onu da kaçırdık

***

Şakaya vuruyorum artık yüzüne vurmaktansa

Kabul edeceksin geçiyor işte zaman

***

Şakaya vuruyorum artık yüzüne vurmaktansa

Kabul edeceksin geçiyor işte zaman

Sana sormadan

***

Beyoğlu eski Beyoğlu

Olsa bile ben

Eski bana dönemem

***

Hiçbi' şey içmedim amma

Aklıma geldin

Ondan o sendelemem

***

İnsan iki yabancıdan da

Daha yabancı olabilirmiş

Olabilirmiş hem aynı yatakta

Hem ayrı kıtalarda...

***

Beyoğlu eski Beyoğlu

Olsa bile ben

Eski bana dönemem

***

Hiçbi' şey içmedim amma

Aklıma geldin

Ondan o sendelemem

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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