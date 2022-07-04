Emir Berke Zincidi kimdir? Emir Berke Zincidi kaç yaşında? Emir Berke Zincidi Instagram hesabı!

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EMİR BERKE ZİNCİDİ KİMDİR?

Emir Berke Zincidi (d. 4 Ekim 2005, Ankara), Türk oyuncu. Babası bir model olan Zincidi, 2 yaşında anne ve babası tarafından bir ajansa yazdırılmış ve pek çok reklam filminde oynadıktan sonra Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizi için iki yüz çocuk arasından seçilerek dizide Osman Akarsu karakterini canlandırmıştır. Dizide iki oyuncu koçu tarafından rolüne hazırlanan Zincidi, pedagog eşliğinde çekimlere katılmıştır. 2012'nin Eylül ayında yayınlanmaya başlanan dizinin üçüncü sezonunda Osman karakterinin on yıl sonraki hali canlandırılmıştır ve Emir Berke Zincidi'nin yerini Gün Koper almıştır. Bu rol ile "Ayakligazete.com 2010 Yılı Televizyon Yıldızları" ödül töreninde "Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu" ödülünü aldı.[4] 2014'ten itibaren Küçük Ağa dizisinde Mehmet Can Acar (Küçük Ağa) karakterini canlandırdı. Aynı zamanda Disney Channel isimli çocuk-gençlik kanalında da bir yarışmanın özel bölümünde yer almıştır. 2015 yılının Şubat ayından itibaren Garanti Bankası'nın Bonus reklamlarında yer almıştır. Aynı yıl Erler Film yapımı Bir Deniz Hikayesi dizisinde Deniz rolünü oynadı.

EMİR BERKE ZİNCİDİ INSTAGRAM HESABI

Emir Berke Zincidi Instagram hesabı "officialemirberkezincidi" 513 bin takipçisi bulunuyor.